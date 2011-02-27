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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 90919293>
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:45

  Успіх написав:Успіх - просто і не вимушено, повідкривав такі депо в декілька кліків у додатках моно і а-банку(аналогічно зробив дружині, як був у відпустці) - і весело спостерігає за тутешньою "мишачою митушнею"... :lol: :mrgreen:

вы сначала посмотрите на карту работающих отделений Универсала, и сомнительные перспективы выбить потом деньги шмони из а-банка, которые они будут впервую очередь отдавать своим вкладчикам, а шмони - "по факту наличия валюты в кассе". В моем случае ближайшее отделение Универсала это 2 области пересечь
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:00

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Подскажите, что по окончанию депо в укргазе, деньги упадут на валютный прозапас, или на какой то валютный счёт, или прям нужно идти в отделение забирать в дни окончания ?
Валюту под себя заранее в кассе заказывать нужно, из предыдущего опыта (как в привате) ?
Депо ещё не открывал, только собираюсь )
Igor3777
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:02

Igor3777

На счет упадет (текущий или карточный) какой будет у вас открыт.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:17

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

emeta написав:
  vkladchiik написав:до речі, в додатку ІЗІ вперше бачу, щоб такі депо відкривали із поповненням.


как вообще в приложении открыть его?
Не совсем понятно, на горячке студенты похлеще скунсовских..
Не понимают вообще, что такое конвертационный депозит
Та просто натисніть на відкриття долл депозита. Там все просто. Попередньо необхідно відкрити дол картку.
Востаннє редагувалось alter в Сер 07 вер, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:17

Ого - а ми так далеко зайдем ;)

  mustbe написав:
  Успіх написав:1. Рахую, що моно і а-банка на порядок надійніші банки, ніж всякі там акорди і інша "мілюзга" :mrgreen:
2.ЧАС!!! Сьогодні мій час(та і взагалі, всіх час) - це найцінніший/невідновлювальний ресурс!!!

1. Ага, и надёжнее, чем Газ и Райф. )
2. Есть куча банков, которые и надёжнее и с онлайном и с более выгодным курсом.

Как по мне - просто слепая приверженность (то есть спонсорство) Моне и Суркам.
Окопы тут не при чём. Всё остальное - вообще лирика.
Ну, каждый волен тратить свои деньги как считает нужным

По п.1 і 2 - так треба було мати з ними "зв'язок" ще раніше, а я не мав! Тому знову ж таки треба було мені штурмувати їхні відділення і витрачати дорогоцінний час на індетифікацію/реєстрацію!

І справді, "окопи тут ні до чого")) - бо ще раз кажу, що в чергах у відділенні банків значно, ЗНАЧНО важче стояти і сперечатись за копійки на форумах, ніж тим, які в КОМФОРТНИХ окопах стримують ворога, щоб він часом не постукав вам у двері!

Ні, справді - зовсім ні до чого ті окопи)) - і чого то якісь люди по тих окопах сидять - правда?


Дайте вгадаю наступний допис:
- "...так я теж донатю! Тисячу донатю! Ой ні, я ще більше донатю!
Я й депо повідкривав, щоб потім доларами задонатити!"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:25

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Кто-нибудь оформлял в ближайшее время депозит в Укрэксиме? Здесь как-то писали, но давно, что за один день не получится, сейчас тоже так?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:27

  kuzmich написав:
  Успіх написав:Успіх - просто і не вимушено, повідкривав такі депо в декілька кліків у додатках моно і а-банку(аналогічно зробив дружині, як був у відпустці) - і весело спостерігає за тутешньою "мишачою митушнею"... :lol: :mrgreen:

вы сначала посмотрите на карту работающих отделений Универсала, и сомнительные перспективы выбить потом деньги шмони из а-банка, которые они будут впервую очередь отдавать своим вкладчикам, а шмони - "по факту наличия валюты в кассе". В моем случае ближайшее отделение Универсала это 2 области пересечь

Все ок ;)
А-банка - в 100м від дому
Універсал - теж є в місті Лева ( але, наче моно і через а-банку видає...)
Це☝️для дружини!

А свої депо я буду продовжувати в а-банці до нашої перемоги, або знову до відпустки.
А в моно - то зразу відкрив до березня ;)

Все буде добре!👍
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:30

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Тому знову ж таки треба було


Ааааа, родите меня обратно!!!

Долярчик, ну чому ти такий душний!!

- Ви всі дурні, долярчик розумний, і долярчик з вас сміється.
- Ти баран, ти вибрав найневигідніший варіант. З чого ти ржеш?
- А, так зате я в окопі, а ви ні. Все одно я краще вас.
Занавєс.
Це триндець.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:35

  Hotab написав:
  Успіх написав:Тому знову ж таки треба було


Ааааа, родите меня обратно!!!

Долярчик, ну чому ти такий душний!!

- Ви всі дурні, долярчик розумний, і долярчик з вас сміється.
- Ти баран, ти вибрав найневигідніший варіант. З чого ти ржеш?
- А, так зате я в окопі, а ви ні. Все одно я краще вас.
Занавєс.
Це триндець.

Та жгіть далі!
Не стримуйте себе!
Накшталт - всі в окопах барани - а ми отакі тут всі розслаблені, живемо звичним життям - стоїмо в чергах в банках)))
І, взагалі, війна далеко... - лише по телевізору...

Ну кемон!
Жгіть ще!
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:36

  Oktawa написав:Кто-нибудь оформлял в ближайшее время депозит в Укрэксиме? Здесь как-то писали, но давно, что за один день не получится, сейчас тоже так?

всьо - за полчаса

но не помню, до которого часа у них можно
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