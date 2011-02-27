Додано: Сер 07 вер, 2022 14:17

mustbe написав: Успіх написав: 1. Рахую, що моно і а-банка на порядок надійніші банки, ніж всякі там акорди і інша "мілюзга"

2.ЧАС!!! Сьогодні мій час(та і взагалі, всіх час) - це найцінніший/невідновлювальний ресурс!!! 1. Рахую, що моно і а-банка на порядок надійніші банки, ніж всякі там акорди і інша "мілюзга"2.ЧАС!!! Сьогодні мій час(та і взагалі, всіх час) - це найцінніший/невідновлювальний ресурс!!!

1. Ага, и надёжнее, чем Газ и Райф. )

2. Есть куча банков, которые и надёжнее и с онлайном и с более выгодным курсом.



Как по мне - просто слепая приверженность (то есть спонсорство) Моне и Суркам.

Окопы тут не при чём. Всё остальное - вообще лирика.

Ну, каждый волен тратить свои деньги как считает нужным 1. Ага, и надёжнее, чем Газ и Райф. )2. Есть куча банков, которые и надёжнее и с онлайном и с более выгодным курсом.Как по мне - просто слепая приверженность (то есть спонсорство) Моне и Суркам.Окопы тут не при чём. Всё остальное - вообще лирика.Ну, каждый волен тратить свои деньги как считает нужным

По п.1 і 2 - так треба було мати з ними "зв'язок" ще раніше, а я не мав! Тому знову ж таки треба було мені штурмувати їхні відділення і витрачати дорогоцінний час на індетифікацію/реєстрацію!І справді, "окопи тут ні до чого")) - бо ще раз кажу, що в чергах у відділенні банків значно, ЗНАЧНО важче стояти і сперечатись за копійки на форумах, ніж тим, які в КОМФОРТНИХ окопах стримують ворога, щоб він часом не постукав вам у двері!Ні, справді - зовсім ні до чого ті окопи)) - і чого то якісь люди по тих окопах сидять - правда?Дайте вгадаю наступний допис:- "...так я теж донатю! Тисячу донатю! Ой ні, я ще більше донатю!Я й депо повідкривав, щоб потім доларами задонатити!"