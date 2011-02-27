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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 вер, 2022 15:00
alter написав: emeta написав: vkladchiik написав:
до речі, в додатку ІЗІ вперше бачу, щоб такі депо відкривали із поповненням.
как вообще в приложении открыть его?
Не совсем понятно, на горячке студенты похлеще скунсовских..
Не понимают вообще, что такое конвертационный депозит
Та просто натисніть на відкриття долл депозита. Там все просто. Попередньо необхідно відкрити дол картку.
Карту то я долларовую открыл
Но все просто у Пивденного, например
Там вводится 50 к грн и автоматически считается сумма в валюте и показан курс
а здесь?
В разделе депозиты
выбираем долларовый на 3 мес.
а какую сумму в валюте писать?
Как клиент может догадываться о курсе банка и возможных комиссиях за валютообмен?
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emeta
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Додано: Сер 07 вер, 2022 15:11
а до скольки, до 16:30 или и позже ? сегодня оформляют Кредо, Акорд и Пивденний ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 вер, 2022 15:21
,,все просто у Південного.,,
Там не все просто. У Півня якщо ви біленьку карту у пакеті Стартовий відкривали щоб була гривньова картка, то буде абонка за карту кожен місяць. Як не помиляюсь 25 грн. Думаю будуть в мінус заганяти. Закидуєм через місяць знов 50 к, а їх буде трохи менше.
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alex lem
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Додано: Сер 07 вер, 2022 15:26
Успіх написав: mustbe написав: Успіх написав:
1. Рахую, що моно і а-банка на порядок надійніші банки, ніж всякі там акорди і інша "мілюзга"
2.ЧАС!!! Сьогодні мій час(та і взагалі, всіх час) - це найцінніший/невідновлювальний ресурс!!!
1. Ага, и надёжнее, чем Газ и Райф. )
2. Есть куча банков, которые и надёжнее и с онлайном и с более выгодным курсом.
Как по мне - просто слепая приверженность (то есть спонсорство) Моне и Суркам.
Окопы тут не при чём. Всё остальное - вообще лирика.
Ну, каждый волен тратить свои деньги как считает нужным
По п.1 і 2 - так треба було мати з ними "зв'язок" ще раніше, а я не мав! Тому знову ж таки треба було мені штурмувати їхні відділення і витрачати дорогоцінний час на індетифікацію/реєстрацію!
І справді, "окопи тут ні до чого")) - бо ще раз кажу, що в чергах у відділенні банків значно, ЗНАЧНО важче стояти і сперечатись за копійки на форумах, ніж тим, які в КОМФОРТНИХ окопах стримують ворога, щоб він часом не постукав вам у двері!
Ні, справді - зовсім ні до чого ті окопи)) - і чого то якісь люди по тих окопах сидять - правда?
Дайте вгадаю наступний допис:
- "...так я теж донатю! Тисячу донатю! Ой ні, я ще більше донатю!
Я й депо повідкривав, щоб потім доларами задонатити!"
Ну райф и газ - как раз позволяют стать клиентом, через Дия идентификацию
Т.е. все можно сделать без посещения отделений
Единственный плюс Абанка и Универсала - что они в списке системно важных
Но Газ и Райф тоже в списке, и Газ государственный - оба понадежнее, и отделений побольше
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dan74
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