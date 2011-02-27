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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 вер, 2022 17:12
Earth Citizen написав:
Сам процесс "интуитивно-понятный" в лучших традициях "евро-ощада", плюс непонятны условия обслуживания текущего счёта и снятия с него денег. Не удивлюсь, если там будет ежемесячная комиссия и комиссия за снятие. Я сделал пробу на 1 долларе, но как-то не возникло желания повторять это на 50к. Процесс "интуитивно-непонятный", курс не самый лучший, условия текущего счета тоже надо где-то искать
Дальше: Еще -> обмен валют, выбрать гривневую карту и зачисление на ранее открытый депозит, и в сумму зачисления вписать сколько долларов надо.
Логика конечно безупречная, похоже ее наспех прикручивали для обмена. Сам бы я не додумался до такого, мне менеджер в отделении показывала этот гениальный способ
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kuzmich
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Додано: Сер 07 вер, 2022 17:22
kuzmich написав:
Дальше: Еще -> обмен валют, выбрать гривневую карту и зачисление на ранее открытый депозит, и в сумму зачисления вписать сколько долларов надо.
Курс карточный? 37.45?
Просто выше писали, что "светится карточный, а списывается по НБУ". Вот это меня и привлекло
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Earth Citizen
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Додано: Сер 07 вер, 2022 17:41
Доброго вечора колеги! Як там наш УКРГАЗБАНК при відкритті конвертаційного депо у відділенні не балується? Хочу завтра його відвідати.
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ihorsic
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Додано: Сер 07 вер, 2022 18:32
ihorsic написав:
Доброго вечора колеги! Як там наш УКРГАЗБАНК при відкритті конвертаційного депо у відділенні не балується? Хочу завтра його відвідати.
А чем онлайн не устраивает? Всё быстро уже и не нужно думать балуется там кто-то или не балуется.
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lara_08
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Додано: Сер 07 вер, 2022 18:47
Earth Citizen написав: Alien написав:TDK
курс НБУ я не рахував, а взяв на сайті НБУ - bank.gov.ua
I я нічого не поповнював я відразу відкривав депо на суму що дорівнювала 50000:курс НБУ, округливши його до цілого значения у валюті в меншу сторону. Втім можна було відкрити і депо з центами. Отриману суму у валюті я помножив на курс райфу і саме цю суму гривень перераховував на картку АТБ, з якої і купував валюту. Якщо Ви помилитесь і захочете відкрити депо на суму більшу ніж еквівалент 50000 грн. по курсу НБУ то вам райф просто не проведе цю операцію.
Думаю якщо Ви вже відкрили депо на 3 місяці і пройшов вже хоч 1 день то вам вже поповнити його не дасть. Треба буде відкривати новий. Райф дозволяє дистанційно відкривати і поповнювати депо на суму від 1 доллара/євро
Я правильно понял: закинуть надо по карточному курсу, а на депозит спишется по курсу НБУ (т.е. потом на карте останется разница между карточным курсом и курсом НБУ)?
Нет. На карте разница не останется. Просто Райф даёт купить больше долларов, чем другие. Например мне вчера дало купить 1367 доллар, что по курсу НБУ немного меньше эквивалента 50к.гривен,а потратила я на их покупку по курсу 37,45 грн. 51194,15 грн.
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lara_08
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Додано: Сер 07 вер, 2022 19:11
lara_08 написав:
Нет. На карте разница не останется. Просто Райф даёт купить больше долларов, чем другие. Например мне вчера дало купить 1367 доллар, что по курсу НБУ немного меньше эквивалента 50к.гривен,а потратила я на их покупку по курсу 37,45 грн. 51194,15 грн.
Спасибо. Теперь всё ясно. Преимущество на уровне погрешности. Лучше бы дали курс НБУ
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Earth Citizen
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Додано: Сер 07 вер, 2022 19:39
Питання по відкриттю в Райфі.
Є гривнева Реворд, залив туди гривні (доречі, скільки треба, щоб максимально використати спробу?). Далі що? В розділ "депозити"? Який вибирати?
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Hotab
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Додано: Сер 07 вер, 2022 19:56
klug написав: emeta написав:
Карту то я долларовую открыл
Но все просто у Пивденного, например
Там вводится 50 к грн и автоматически считается сумма в валюте и показан курс
а здесь?
В разделе депозиты выбираем долларовый на 3 мес.
а какую сумму в валюте писать?
Как клиент может догадываться о курсе банка и возможных комиссиях за валютообмен?
emeta написав:
В разделе депозиты выбираем долларовый на 3 мес.
а какую сумму в валюте писать?
Как клиент может догадываться о курсе банка и возможных комиссиях за валютообмен?
В інтерфейсі є просто усе і навіть більше: курс; сума, що буде списана; доступний ліміт для обміну; загальна дохідність. Підкажіть, як усе це можна не знайти?
Подскажите как это все можно найти?
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emeta
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:12
alex lem написав:
,,все просто у Південного.,,
Там не все просто. У Півня якщо ви біленьку карту у пакеті Стартовий відкривали щоб була гривньова картка, то буде абонка за карту кожен місяць. Як не помиляюсь 25 грн. Думаю будуть в мінус заганяти. Закидуєм через місяць знов 50 к, а їх буде трохи менше.
Странно, что об этом не предупреждают в отделении
По словам сотрудницы 50 грн открытие. Дальше- все бесплатно
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emeta
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:30
В Прокредит кто-то оформлялся?
Реально это удалённо, если не клиент банка?
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emeta
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