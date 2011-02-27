Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 вер, 2022 20:36
Maxwe11 написав:
пожалуйста ткните меня в правильный алгоритм открытия конвертсоцдепо в
Идее с нуля. Не имею там никаких карт, счетов итп
Варіант 1 (перевірений)-
іти у відділення, відкривати гривневу і валютну картки Blanche green fund,
заводити кошти
і у відділенні відкривати депо.
Дякую!
• заводити кошти в касу налом, вірно?
• ті дві ( UAH та
EUR
) картки без комісій (відкриття, тощо...) ?
смс по них відключати чи ні?
flysoulfly
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:41
emeta написав:
В Прокредит кто-то оформлялся?
Реально это удалённо, если не клиент банка?
Да, можно удаленно. Но это не очень быстро - может несколько дней и больше занять.
foxluck
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:41
emeta написав:
Подскажите как это все можно найти?
Напевно пошук нових фіч потрібно починати зі встановлення актуальної версії.
klug
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:45
Hotab написав:
Питання по відкриттю в Райфі.
Є гривнева Реворд, залив туди гривні (доречі, скільки треба, щоб максимально використати спробу?). Далі що? В розділ "депозити"? Який вибирати?
Алгоритм описаний тут
https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771
а також тут
viewtopic.php?p=5483580#p5483580
З вибором там важко помилитися, бо його практично немає. Щодо суми відповідь прямо над вашим запитанням
viewtopic.php?p=5483616#p5483616
klug
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:46
klug написав: emeta написав:
Подскажите как это все можно найти?
Напевно пошук нових фіч потрібно починати зі встановлення актуальної версії.
Хм, скачал позавчера только эту изю ради конвертационного.
Может, конечно, они обновляют ее частенько..
Но уже ладно, все равно отпала охота с ними связываться после общения с горячкой и визита в отделение ТАС.
Буду пробовать пробиться в Прокредит
emeta
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Додано: Сер 07 вер, 2022 21:00
emeta написав: alex lem написав:
,,все просто у Південного.,,
Там не все просто. У Півня якщо ви біленьку карту у пакеті Стартовий відкривали щоб була гривньова картка, то буде абонка за карту кожен місяць. Як не помиляюсь 25 грн. Думаю будуть в мінус заганяти. Закидуєм через місяць знов 50 к, а їх буде трохи менше.
Странно, что об этом не предупреждают в отделении
По словам сотрудницы 50 грн открытие. Дальше- все бесплатно
https://bank.com.ua/ru/card/paket-poslu ... tniy-klint
Нижче в умовах там ,,відкрити ще,, абонка-25 грн в місяць по грн картці.Я то знав що в півня понавішували поборів всяких на картки, то конкретно в відділенні питав що які в них умови прописані міленьким шрифтом.
alex lem
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Додано: Сер 07 вер, 2022 21:18
Альянс
Акорд
УБИБ
Глобус
УкрГаз
Райф
Украинский капитал
IBOX
Південний
Коммерческий Индустриальный
Последний самый жадный с реальным курсом в 37,57 (поправить нужно в таблице!)
Осталось попробовать немецкий Прокредит, но туда только по записи, работают со странным графиком три раза в неделю
emeta
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