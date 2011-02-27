Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Напевно пошук нових фіч потрібно починати зі встановлення актуальної версії.
Хм, скачал позавчера только эту изю ради конвертационного. Может, конечно, они обновляют ее частенько.. Но уже ладно, все равно отпала охота с ними связываться после общения с горячкой и визита в отделение ТАС. Буду пробовать пробиться в Прокредит
Там не все просто. У Півня якщо ви біленьку карту у пакеті Стартовий відкривали щоб була гривньова картка, то буде абонка за карту кожен місяць. Як не помиляюсь 25 грн. Думаю будуть в мінус заганяти. Закидуєм через місяць знов 50 к, а їх буде трохи менше.
Странно, что об этом не предупреждают в отделении По словам сотрудницы 50 грн открытие. Дальше- все бесплатно
alex lem написав:,,все просто у Південного.,, Там не все просто. У Півня якщо ви біленьку карту у пакеті Стартовий відкривали щоб була гривньова картка, то буде абонка за карту кожен місяць. Як не помиляюсь 25 грн. Думаю будуть в мінус заганяти. https://bank.com.ua/ru/card/paket-poslu ... tniy-klint Нижче в умовах там ,,відкрити ще,, абонка-25 грн в місяць по грн картці.Я то знав що в півня понавішували поборів всяких на картки, то конкретно в відділенні питав що які в них умови прописані міленьким шрифтом.
? а нужна именно гривнекарта? у меня карт нет, но есть же два текущих гривнесчета: "Для власних потреб" и "Для виплат"