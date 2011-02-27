flysoulfly в мене взагалі нічого не було. Лише голий старий додаток банку, в якому нічого. А відкрить депо сказали в банку через новий додаток. А щоб туда ввійти довелося гривньова картку робить.Колись зарплатна картка була, на неї гроші вже не падали,яку півень в мінус абонкою заганяв і я її закрив.
Можливо вам вдасться через ці ваші рахунки завести гривні в банк. Та вам менеджер в відділенні відкриє депо без додатку? Тільки нозями йти і на місці розпитувать.
Хтось тута писав що їм дали взагалі безкоштовну картку у гривні. В мене вперлися і тільки платну з абонкою. Може план не виконали по впарюванні банківських продуктів. На мені відігрались?