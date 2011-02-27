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flysoulfly в мене взагалі нічого не було. Лише голий старий додаток банку, в якому нічого. А відкрить депо сказали в банку через новий додаток. А щоб туда ввійти довелося гривньова картку робить.Колись зарплатна картка була, на неї гроші вже не падали,яку півень в мінус абонкою заганяв і я її закрив. Можливо вам вдасться через ці ваші рахунки завести гривні в банк. Та вам менеджер в відділенні відкриє депо без додатку? Тільки нозями йти і на місці розпитувать. Хтось тута писав що їм дали взагалі безкоштовну картку у гривні. В мене вперлися і тільки платну з абонкою. Може план не виконали по впарюванні банківських продуктів. На мені відігрались?
flysoulfly написав:КРЕДО в свойом додатке не открывает же конвертдепо , да?
https://mustbe.ml/tables/club50k кредо только оффлайн в отделении, ну и курс они подняли в начале месяца с 37,31 до 38, думаю смысла нет вкладываться по новому курсу дальше в него. Разве что банк польский, вроде более понадежнее, чем другие карманные банки
Investor_K написав:Неизвестно, не планируют ли прикрыть лавочку с этими конвертационными?
1. Чем больше спрос - тем больше курс в банке, и тем ближе он к уличному, что на руку НБУ, так что лавочку скорее всего будут расширять потихоньку. 2. Банки которые выставляют приятный курс явно хотят набрать побольше депо, а значит у них потенциально какие-то проблемы и им нужно подкрепиться депозитами, сообственно это одна из целей для которых лавочку и открывали.