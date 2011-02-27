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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 93949596>
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 23:01

flysoulfly в мене взагалі нічого не було. Лише голий старий додаток банку, в якому нічого. А відкрить депо сказали в банку через новий додаток. А щоб туда ввійти довелося гривньова картку робить.Колись зарплатна картка була, на неї гроші вже не падали,яку півень в мінус абонкою заганяв і я її закрив.
Можливо вам вдасться через ці ваші рахунки завести гривні в банк. Та вам менеджер в відділенні відкриє депо без додатку? Тільки нозями йти і на місці розпитувать.
Хтось тута писав що їм дали взагалі безкоштовну картку у гривні. В мене вперлися і тільки платну з абонкою. Може план не виконали по впарюванні банківських продуктів. На мені відігрались? :cry:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 07:54

  emeta написав:Коммерческий Индустриальный - самый жадный с реальным курсом 37,57 (поправить нужно в таблице!)

Как получился такой курс ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 09:24

  flysoulfly написав:КРЕДО в свойом додатке не открывает же конвертдепо , да?

https://mustbe.ml/tables/club50k
кредо только оффлайн в отделении, ну и курс они подняли в начале месяца с 37,31 до 38, думаю смысла нет вкладываться по новому курсу дальше в него. Разве что банк польский, вроде более понадежнее, чем другие карманные банки
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 10:04

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Неизвестно, не планируют ли прикрыть лавочку с этими конвертационными?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 10:57

  Investor_K написав:Неизвестно, не планируют ли прикрыть лавочку с этими конвертационными?


1. Чем больше спрос - тем больше курс в банке, и тем ближе он к уличному, что на руку НБУ, так что лавочку скорее всего будут расширять потихоньку.
2. Банки которые выставляют приятный курс явно хотят набрать побольше депо, а значит у них потенциально какие-то проблемы и им нужно подкрепиться депозитами, сообственно это одна из целей для которых лавочку и открывали.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:35

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Півень сьогодні змінив курс, 37.45 (+0.05)
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:38

  Investor_K написав:Неизвестно, не планируют ли прикрыть лавочку с этими конвертационными?

Как только накопится критическая масса, так и произойдет. Никто ярдами зелень со счетов выплачивать не будет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:42

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  alter написав:Півень сьогодні змінив курс, 37.45 (+0.05)

Це хто?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:58

реальные курсы конвертации уже выросли сейчас? :(
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:59

  mustbe написав:
  emeta написав:Коммерческий Индустриальный - самый жадный с реальным курсом 37,57 (поправить нужно в таблице!)

Как получился такой курс ?
сегодня заложили 37.67. у них теперь тоже свой курс 37.3+1%
Яша
 
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