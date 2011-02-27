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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 вер, 2022 12:04
Яша написав: mustbe написав: emeta написав:
Коммерческий Индустриальный - самый жадный с реальным курсом 37,57 (поправить нужно в таблице!)
Как получился такой курс ?
сегодня заложили 37.67. у них теперь тоже свой курс 37.3+1%
Этот курс можно где-то увидеть ?
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Додано: Чет 08 вер, 2022 12:57
Investor_K написав: alter написав:
Півень сьогодні змінив курс, 37.45 (+0.05)
Це хто?
Південний
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