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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 вер, 2022 12:04
Яша написав: mustbe написав: emeta написав:
Коммерческий Индустриальный - самый жадный с реальным курсом 37,57 (поправить нужно в таблице!)
Как получился такой курс ?
сегодня заложили 37.67. у них теперь тоже свой курс 37.3+1%
Этот курс можно где-то увидеть ?
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Додано: Чет 08 вер, 2022 12:57
Investor_K написав: alter написав:
Півень сьогодні змінив курс, 37.45 (+0.05)
Це хто?
Південний
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Додано: Чет 08 вер, 2022 13:30
НБУ відповів по тематичному питанню:
"Нормативно банкам нічого не заважатиме повертати ці кошти в валюті. Виплата коштів у гривнях можлива лише якщо буде взаємна згода сторін. Це питання відносин банку і клієнта. Ми не бачимо жодної проблематики, щоб банк повертав кошти у валюті." -- Ю.Гелетій
"Вклад МАЄ бути повернутий банком саме у валюті вкладу, якщо договором не передбачено щось інше. Це випливає з відповідної норми ЦКУ. Зараз НБУ робить все можливе, щоб цю ситуативну проблему яка виникла в окремих банках з готівкової іноземної валюти якомога швидше закрити." -- С.Ніколайчук
"Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу. НБУ має достатньо можливостей для того, щоб забезпечувати фіксацію курсу на поточному рівні."
Востаннє редагувалось alter
в Чет 08 вер, 2022 13:40, всього редагувалось 2 разів.
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alter
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Додано: Чет 08 вер, 2022 13:31
НБУ - красава!
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Investor_K
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Додано: Чет 08 вер, 2022 13:37
Investor_K написав:
Неизвестно, не планируют ли прикрыть лавочку с этими конвертационными?
нам про це повідомлять в кінці робочого дня, що передує такому рішенню.
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ScaryBee
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Додано: Чет 08 вер, 2022 13:41
alter написав:
"Нормативно банкам нічого не заважатиме повертати ці кошти в валюті. Виплата коштів у гривнях можлива лише якщо буде взаємна згода сторін. Це питання відносин банку і клієнта. Ми не бачимо жодної проблематики, щоб банк повертав кошти у валюті.
" -- Ю.Гелетій
а якщо що - банк зробить пропозицию, вид якои буде неможливо видмовитись (с)
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cohan
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Додано: Чет 08 вер, 2022 13:55
cohan написав: alter написав:
"Нормативно банкам нічого не заважатиме повертати ці кошти в валюті. Виплата коштів у гривнях можлива лише якщо буде взаємна згода сторін. Це питання відносин банку і клієнта. Ми не бачимо жодної проблематики, щоб банк повертав кошти у валюті.
" -- Ю.Гелетій
а якщо що - банк зробить пропозицию, вид якои буде неможливо видмовитись (с)
В такому разі буде як у "Хрещеного батька"
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alter
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Додано: Чет 08 вер, 2022 14:09
Ну то в принципі ще конвертаційні депо не закінчуються, з чого б НБУ щось коментувати. Тілько почав примат з видачею долярів вийожуватися, який взагалі не приймає участі в цій атракції.
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alex lem
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Додано: Чет 08 вер, 2022 14:20
alter написав:
Півень сьогодні змінив курс, 37.45 (+0.05)
Та вони щось граються по п'ять копійок, то вверх, то вниз. Путають з підрахунком. Першого оформлював депо, прозівав, попався, прийшлось докинуть
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