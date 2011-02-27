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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 94959697>
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:04

  Яша написав:
  mustbe написав:
  emeta написав:Коммерческий Индустриальный - самый жадный с реальным курсом 37,57 (поправить нужно в таблице!)

Как получился такой курс ?
сегодня заложили 37.67. у них теперь тоже свой курс 37.3+1%

Этот курс можно где-то увидеть ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 12:57

  Investor_K написав:
  alter написав:Півень сьогодні змінив курс, 37.45 (+0.05)

Це хто?
Південний
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:30

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

НБУ відповів по тематичному питанню:

"Нормативно банкам нічого не заважатиме повертати ці кошти в валюті. Виплата коштів у гривнях можлива лише якщо буде взаємна згода сторін. Це питання відносин банку і клієнта. Ми не бачимо жодної проблематики, щоб банк повертав кошти у валюті." -- Ю.Гелетій

"Вклад МАЄ бути повернутий банком саме у валюті вкладу, якщо договором не передбачено щось інше. Це випливає з відповідної норми ЦКУ. Зараз НБУ робить все можливе, щоб цю ситуативну проблему яка виникла в окремих банках з готівкової іноземної валюти якомога швидше закрити." -- С.Ніколайчук

"Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу. НБУ має достатньо можливостей для того, щоб забезпечувати фіксацію курсу на поточному рівні."
Востаннє редагувалось alter в Чет 08 вер, 2022 13:40, всього редагувалось 2 разів.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:31

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

НБУ - красава!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:37

  Investor_K написав:Неизвестно, не планируют ли прикрыть лавочку с этими конвертационными?

нам про це повідомлять в кінці робочого дня, що передує такому рішенню.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:41

  alter написав:"Нормативно банкам нічого не заважатиме повертати ці кошти в валюті. Виплата коштів у гривнях можлива лише якщо буде взаємна згода сторін. Це питання відносин банку і клієнта. Ми не бачимо жодної проблематики, щоб банк повертав кошти у валюті." -- Ю.Гелетій


а якщо що - банк зробить пропозицию, вид якои буде неможливо видмовитись (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:55

  cohan написав:
  alter написав:"Нормативно банкам нічого не заважатиме повертати ці кошти в валюті. Виплата коштів у гривнях можлива лише якщо буде взаємна згода сторін. Це питання відносин банку і клієнта. Ми не бачимо жодної проблематики, щоб банк повертав кошти у валюті." -- Ю.Гелетій


а якщо що - банк зробить пропозицию, вид якои буде неможливо видмовитись (с)


В такому разі буде як у "Хрещеного батька"
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:09

Ну то в принципі ще конвертаційні депо не закінчуються, з чого б НБУ щось коментувати. Тілько почав примат з видачею долярів вийожуватися, який взагалі не приймає участі в цій атракції.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:20

  alter написав:Півень сьогодні змінив курс, 37.45 (+0.05)

Та вони щось граються по п'ять копійок, то вверх, то вниз. Путають з підрахунком. Першого оформлював депо, прозівав, попався, прийшлось докинуть :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:57

mustbe по євро у Альянсі ,щось не відповідає курс в табличці і те що відділення декларують - вчора 37.00 , сьогодні 37.02 здається ,а у вас в табличці -36.5630 :roll:
-VICTOR-
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