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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 вер, 2022 15:11
-VICTOR- написав:mustbe
по євро у Альянсі ,щось не відповідає курс в табличці і те що відділення декларують - вчора 37.00 , сьогодні 37.02 здається ,а у вас в табличці -36.5630
Не знаю, что там и где декларируют отделения, но в Альянсе - обмен по курсу НБУ+1%.
У вас другая информация ?
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mustbe
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