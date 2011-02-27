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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:11

  -VICTOR- написав:mustbe по євро у Альянсі ,щось не відповідає курс в табличці і те що відділення декларують - вчора 37.00 , сьогодні 37.02 здається ,а у вас в табличці -36.5630 :roll:

Не знаю, что там и где декларируют отделения, но в Альянсе - обмен по курсу НБУ+1%.
У вас другая информация ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:58

  mustbe написав:
  emeta написав:Коммерческий Индустриальный - самый жадный с реальным курсом 37,57 (поправить нужно в таблице!)

Как получился такой курс ?


Горячка и в отделении уверяют, что у них на сайте курс ещё до вычета 1% за валютообмен
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Мінімальна сума вкладу «Вигідний курс» — 500 доларів США/євро.
Придбати долари США можна за курсом: 37.20 грн.


50 346 грн -1% = 49 843 грн / 37,2 = 1340 $ на депо
Какой здесь реальный курс?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:25

  mustbe написав:
  -VICTOR- написав:mustbe по євро у Альянсі ,щось не відповідає курс в табличці і те що відділення декларують - вчора 37.00 , сьогодні 37.02 здається ,а у вас в табличці -36.5630 :roll:

Не знаю, что там и где декларируют отделения, но в Альянсе - обмен по курсу НБУ+1%.
У вас другая информация ?

да , по доллару все сходится . а вот евро - совсем другие цифры , вчера мне сказали в отделении- 37.00 по евро , сегодня уточнял на горячей линии - так ли это , сказали 37.02..ну это на сегодня .
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:33

  -VICTOR- написав:
  mustbe написав:
  -VICTOR- написав:mustbe по євро у Альянсі ,щось не відповідає курс в табличці і те що відділення декларують - вчора 37.00 , сьогодні 37.02 здається ,а у вас в табличці -36.5630 :roll:

Не знаю, что там и где декларируют отделения, но в Альянсе - обмен по курсу НБУ+1%.
У вас другая информация ?

да , по доллару все сходится . а вот евро - совсем другие цифры , вчера мне сказали в отделении- 37.00 по евро , сегодня уточнял на горячей линии - так ли это , сказали 37.02..ну это на сегодня .


Курс долара фіксований. Курс євро - ні
TDK
 
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