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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 вер, 2022 15:11
-VICTOR- написав:mustbe
по євро у Альянсі ,щось не відповідає курс в табличці і те що відділення декларують - вчора 37.00 , сьогодні 37.02 здається ,а у вас в табличці -36.5630
Не знаю, что там и где декларируют отделения, но в Альянсе - обмен по курсу НБУ+1%.
У вас другая информация ?
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Додано: Чет 08 вер, 2022 19:58
mustbe написав: emeta написав:
Коммерческий Индустриальный - самый жадный с реальным курсом 37,57 (поправить нужно в таблице!)
Как получился такой курс ?
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Відтепер ви можете купити іноземну валюту на валютному ринку України за вигідним курсом для подальшого розміщення її на депозит від 3-х місяців.
Мінімальна сума вкладу «Вигідний курс» — 500 доларів США/євро.
Придбати долари США можна за курсом: 37.20 грн.
50 346 грн -1% = 49 843 грн / 37,2 = 1340 $ на депо
Какой здесь реальный курс?
Востаннє редагувалось emeta
в Чет 08 вер, 2022 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 20:25
mustbe написав: -VICTOR- написав:mustbe
по євро у Альянсі ,щось не відповідає курс в табличці і те що відділення декларують - вчора 37.00 , сьогодні 37.02 здається ,а у вас в табличці -36.5630
Не знаю, что там и где декларируют отделения, но в Альянсе - обмен по курсу НБУ+1%.
У вас другая информация ?
да , по доллару все сходится . а вот евро - совсем другие цифры , вчера мне сказали в отделении- 37.00 по евро , сегодня уточнял на горячей линии - так ли это , сказали 37.02..ну это на сегодня .
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Додано: Чет 08 вер, 2022 20:33
-VICTOR- написав: mustbe написав: -VICTOR- написав:mustbe
по євро у Альянсі ,щось не відповідає курс в табличці і те що відділення декларують - вчора 37.00 , сьогодні 37.02 здається ,а у вас в табличці -36.5630
Не знаю, что там и где декларируют отделения, но в Альянсе - обмен по курсу НБУ+1%.
У вас другая информация ?
да , по доллару все сходится . а вот евро - совсем другие цифры , вчера мне сказали в отделении- 37.00 по евро , сегодня уточнял на горячей линии - так ли это , сказали 37.02..ну это на сегодня .
Курс долара фіксований. Курс євро - ні
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:00
mustbe, поддержка izibank сообщает, что снятие валюты с закрытого депозита в кассе банка без мзды.
Т. е. по завершении клиент выбирает или снятие в кассе бесплатно, или выплата на карту. Будет ли снятие с карты данных средств без комиссии неизвестно.
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Howl
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:54
Всім привіт! Я новачок в клубі, поки тільки оформив в Альфі, Кредо і Моно. Які банки наступні порадите з точки зору шоб було просто і швидко оформитись?
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maksjustmaks
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:11
maksjustmaks написав:
Всім привіт! Я новачок в клубі, поки тільки оформив в Альфі, Кредо і Моно. Які банки наступні порадите з точки зору шоб було просто і швидко оформитись?
Обирайте ті банки з таблиці, в яких ви вже є клієнтом, а також ті, в яких оформлення онлайн, це дасть простоту та швидкість. Хоча якщо ви не плануєте масований забіг по усім банкам, то особисто я приділяв би увагу безпеці та надійності.
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alter
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:19
maksjustmaks написав:
Які банки наступні порадите з точки зору шоб було просто і швидко оформитись?
Простота і швидкість оформлення - це другорядне питання. Головне - це повернути валютою і з прибутком на курсовій різниці. А це гарантувати можуть тільки державні та європейські банки (Укргаз, Укрексім, Райф, Прокредит, ОТП, Кредо, Ідея). Серед них онлайн оформляють Укргаз, Райф, Прокредит.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:01
Howl написав:
mustbe, поддержка izibank сообщает, что снятие валюты с закрытого депозита в кассе банка без мзды.
Т. е. по завершении клиент выбирает или снятие в кассе бесплатно, или выплата на карту. Будет ли снятие с карты данных средств без комиссии неизвестно.
В отделении ТАС банка начальница говорит, что мы уже сейчас не выдадим вам валюту с карты IZI, хотя валюта на продажу есть.
Мол, мы конечно, партнёры, но можем выплачивать только в грн
Что будет через 3 мес. можно предположить
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:15
emeta просто так, якщо просто зайдете з вулицi, може й не видають. Я нещодавно замовляв через пiдтримку izi, але у зручному менi вiддiленнi валюти не було (а замовляти iнкасаторiв я так розумiю в Тасi не захотiли) - тому менi пiдтримка izi запропонувалf отримати валютний вклад у вiддiленнi що було подалi. А там мене вже чекали i видали вклад (в ойро) без будь-яких проблем. Тому якщо буде заявка - не бажання мiсцевого персоналу видавати кошти вкладникам izi нiякого значення не матиме
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