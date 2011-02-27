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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 96979899>
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:24

  Alien написав:emeta просто так, якщо просто зайдете з вулицi, може й не видають. Я нещодавно замовляв через пiдтримку izi, але у зручному менi вiддiленнi валюти не було (а замовляти iнкасаторiв я так розумiю в Тасi не захотiли) - тому менi пiдтримка izi запропонувалf отримати валютний вклад у вiддiленнi що було подалi. А там мене вже чекали i видали вклад (в ойро) без будь-яких проблем. Тому якщо буде заявка - не бажання мiсцевого персоналу видавати кошти вкладникам izi нiякого значення не матиме


Может и так, но я объяснил начальнице отделения, что если у меня закончится депо в izi
и я закажу подкрепить валютой отделение ТАСа, выдадут ли мне валюту
Ответ был- нет. Валюта только для клиентов ТАС или на продажу
В таком случае, или информацию о возможности выдачи не доносят до начальников отделений или одно из двух ©
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:32

  emeta написав:Может и так, но я объяснил начальнице отделения, что если у меня закончится депо в izi
и я закажу подкрепить валютой отделение ТАСа, выдадут ли мне валюту
Ответ был- нет. Валюта только для клиентов ТАС или на продажу
В таком случае, или информацию о возможности выдачи не доносят до начальников отделений или одно из двух ©

Это в каком городе ?
Очень похоже на тупоголовие местной "царицы", синдром вахтёра
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:47

emeta, юридично усі вкладники izi це апріорі клієнти ТАСкомбанку. Юридична особа в них та сама. Тому згідний з mustbe - скоріш за все рівень розумових здібностей керівниці вашого відділення не дуже високий.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:16

  Alien написав:emeta, юридично усі вкладники izi це апріорі клієнти ТАСкомбанку. Юридична особа в них та сама. Тому згідний з mustbe - скоріш за все рівень розумових здібностей керівниці вашого відділення не дуже високий.

Лет 6-7 назад зашли деньги от фонда в ТаС. Не отдали,только через депо.И ругались и разные отделения и в нБУ писали. Не,не помогло.
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:26

  THB написав:
  Alien написав:emeta, юридично усі вкладники izi це апріорі клієнти ТАСкомбанку. Юридична особа в них та сама. Тому згідний з mustbe - скоріш за все рівень розумових здібностей керівниці вашого відділення не дуже високий.

Лет 6-7 назад зашли деньги от фонда в ТаС. Не отдали,только через депо.И ругались и разные отделения и в нБУ писали. Не,не помогло.

Від фонду гарантування завжди видається в гривні.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:45

  THB написав:
  Alien написав:emeta, юридично усі вкладники izi це апріорі клієнти ТАСкомбанку. Юридична особа в них та сама. Тому згідний з mustbe - скоріш за все рівень розумових здібностей керівниці вашого відділення не дуже високий.

Лет 6-7 назад зашли деньги от фонда в ТаС. Не отдали,только через депо.И ругались и разные отделения и в нБУ писали. Не,не помогло.
Як на ваш погляд це одне й те ж саме - видача ТАСкомбанком вкладів інших банків у вигляді виплат ФГВФО по договору з ФГВФО і виплата ТАСкомбанком вкладу розміщенномо у ТАСкомбанку по договору з ТАСкомбанком?
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:39

Дел
Востаннє редагувалось THB в П'ят 09 вер, 2022 14:41, всього редагувалось 1 раз.
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:40

  Maxwe11 написав:
  THB написав:
  Alien написав:emeta, юридично усі вкладники izi це апріорі клієнти ТАСкомбанку. Юридична особа в них та сама. Тому згідний з mustbe - скоріш за все рівень розумових здібностей керівниці вашого відділення не дуже високий.

Лет 6-7 назад зашли деньги от фонда в ТаС. Не отдали,только через депо.И ругались и разные отделения и в нБУ писали. Не,не помогло.

Від фонду гарантування завжди видається в гривні.

Это понятно по умолчанию
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:46

  Alien написав:
  THB написав:
  Alien написав:emeta, юридично усі вкладники izi це апріорі клієнти ТАСкомбанку. Юридична особа в них та сама. Тому згідний з mustbe - скоріш за все рівень розумових здібностей керівниці вашого відділення не дуже високий.

Лет 6-7 назад зашли деньги от фонда в ТаС. Не отдали,только через депо.И ругались и разные отделения и в нБУ писали. Не,не помогло.
Як на ваш погляд це одне й те ж саме - видача ТАСкомбанком вкладів інших банків у вигляді виплат ФГВФО по договору з ФГВФО і виплата ТАСкомбанком вкладу розміщенномо у ТАСкомбанку по договору з ТАСкомбанком?

Да,одно и тоже. Гривна от фонда пришла на мой счет в тАсе,счет подразумевает свободное снятие,гривну не отдали. какая еще должна быть разница???
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

mustbe, по izi предлагаю в комментах указать, что это при получении депозита наличными в кассе бесплатно, а если упадёт депо на карту, то снятие с карты возможно будет с комиссией 15 грн + 0,75 %.
Howl
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