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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:24
Alien написав:emeta
просто так, якщо просто зайдете з вулицi, може й не видають. Я нещодавно замовляв через пiдтримку izi, але у зручному менi вiддiленнi валюти не було (а замовляти iнкасаторiв я так розумiю в Тасi не захотiли) - тому менi пiдтримка izi запропонувалf отримати валютний вклад у вiддiленнi що було подалi. А там мене вже чекали i видали вклад (в ойро) без будь-яких проблем. Тому якщо буде заявка - не бажання мiсцевого персоналу видавати кошти вкладникам izi нiякого значення не матиме
Может и так, но я объяснил начальнице отделения, что если у меня закончится депо в izi
и я закажу подкрепить валютой отделение ТАСа, выдадут ли мне валюту
Ответ был- нет. Валюта только для клиентов ТАС или на продажу
В таком случае, или информацию о возможности выдачи не доносят до начальников отделений или одно из двух ©
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emeta
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:32
emeta написав:
Может и так, но я объяснил начальнице отделения, что если у меня закончится депо в izi
и я закажу подкрепить валютой отделение ТАСа, выдадут ли мне валюту
Ответ был- нет. Валюта только для клиентов ТАС или на продажу
В таком случае, или информацию о возможности выдачи не доносят до начальников отделений или одно из двух ©
Это в каком городе ?
Очень похоже на тупоголовие местной "царицы", синдром вахтёра
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mustbe
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:47
emeta, юридично усі вкладники izi це апріорі клієнти ТАСкомбанку. Юридична особа в них та сама. Тому згідний з mustbe - скоріш за все рівень розумових здібностей керівниці вашого відділення не дуже високий.
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Alien
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:16
Alien написав:
emeta, юридично усі вкладники izi це апріорі клієнти ТАСкомбанку. Юридична особа в них та сама. Тому згідний з mustbe - скоріш за все рівень розумових здібностей керівниці вашого відділення не дуже високий.
Лет 6-7 назад зашли деньги от фонда в ТаС. Не отдали,только через депо.И ругались и разные отделения и в нБУ писали. Не,не помогло.
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THB
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:26
THB написав:
Alien написав:
emeta, юридично усі вкладники izi це апріорі клієнти ТАСкомбанку. Юридична особа в них та сама. Тому згідний з mustbe - скоріш за все рівень розумових здібностей керівниці вашого відділення не дуже високий.
Лет 6-7 назад зашли деньги от фонда в ТаС. Не отдали,только через депо.И ругались и разные отделения и в нБУ писали. Не,не помогло.
Від фонду гарантування завжди видається в гривні.
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Maxwe11
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:45
THB написав:
Alien написав:
emeta, юридично усі вкладники izi це апріорі клієнти ТАСкомбанку. Юридична особа в них та сама. Тому згідний з mustbe - скоріш за все рівень розумових здібностей керівниці вашого відділення не дуже високий.
Лет 6-7 назад зашли деньги от фонда в ТаС. Не отдали,только через депо.И ругались и разные отделения и в нБУ писали. Не,не помогло.
Як на ваш погляд це одне й те ж саме - видача ТАСкомбанком вкладів інших банків у вигляді виплат ФГВФО по договору з ФГВФО і виплата ТАСкомбанком вкладу розміщенномо у ТАСкомбанку по договору з ТАСкомбанком?
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Alien
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:39
Дел
Востаннє редагувалось THB
в П'ят 09 вер, 2022 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:40
Maxwe11 написав: THB написав:
Alien написав:
emeta, юридично усі вкладники izi це апріорі клієнти ТАСкомбанку. Юридична особа в них та сама. Тому згідний з mustbe - скоріш за все рівень розумових здібностей керівниці вашого відділення не дуже високий.
Лет 6-7 назад зашли деньги от фонда в ТаС. Не отдали,только через депо.И ругались и разные отделения и в нБУ писали. Не,не помогло.
Від фонду гарантування завжди видається в гривні.
Это понятно по умолчанию
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THB
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:46
Alien написав: THB написав:
Alien написав:
emeta, юридично усі вкладники izi це апріорі клієнти ТАСкомбанку. Юридична особа в них та сама. Тому згідний з mustbe - скоріш за все рівень розумових здібностей керівниці вашого відділення не дуже високий.
Лет 6-7 назад зашли деньги от фонда в ТаС. Не отдали,только через депо.И ругались и разные отделения и в нБУ писали. Не,не помогло.
Як на ваш погляд це одне й те ж саме - видача ТАСкомбанком вкладів інших банків у вигляді виплат ФГВФО по договору з ФГВФО і виплата ТАСкомбанком вкладу розміщенномо у ТАСкомбанку по договору з ТАСкомбанком?
Да,одно и тоже. Гривна от фонда пришла на мой счет в тАсе,счет подразумевает свободное снятие,гривну не отдали. какая еще должна быть разница???
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THB
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56
mustbe, по izi предлагаю в комментах указать, что это при получении депозита наличными в кассе бесплатно, а если упадёт депо на карту, то снятие с карты возможно будет с комиссией 15 грн + 0,75 %.
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