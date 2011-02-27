|
|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56
mustbe, по izi предлагаю в комментах указать, что это при получении депозита наличными в кассе бесплатно, а если упадёт депо на карту, то снятие с карты возможно будет с комиссией 15 грн + 0,75 %.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4715
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 873 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56
Эта история к тому, что если тАся сказал: @@@ вам,а не баксы,то все может быть.
-
THB
-
-
- Повідомлень: 800
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:07
Так вище ж писали що ліміт на розміщення в 50 к папіру один. Або в тасі або в ізі. То нащо собі мать проблеми з квазібанком ізі по отриманні файних синіх або зелених папірців? Якось тоді в комсомольському тазіку менш очково чекати видачи валюти. Я нозями проголосував за Тасю.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2274
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:41
alex lem
Різні комісії, можливість віддаленого відкриття.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7449
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|48854
|
|
|5
|24955
|
|
|3
|5706
|
|