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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
mustbe, по izi предлагаю в комментах указать, что это при получении депозита наличными в кассе бесплатно, а если упадёт депо на карту, то снятие с карты возможно будет с комиссией 15 грн + 0,75 %.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Эта история к тому, что если тАся сказал: @@@ вам,а не баксы,то все может быть.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:07
Так вище ж писали що ліміт на розміщення в 50 к папіру один. Або в тасі або в ізі. То нащо собі мать проблеми з квазібанком ізі по отриманні файних синіх або зелених папірців? Якось тоді в комсомольському тазіку менш очково чекати видачи валюти. Я нозями проголосував за Тасю.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:32
А куда ж упадут средства по окончанию депозита?
Текущего счета нет, есть виртуальная валютная карта
Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:09
Деякі так носяться з цим ,,віддаленим,,. В моні також кожен місяць відкриваєте?
Не знаю як в вас, а в мене в відділенні Тасі як в музеї, пусто. На чергу ніяк не втраплю. Це не примат з пенсами і не а-банка з платниками камунальки за вісім грн. в черзі.
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