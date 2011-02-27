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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

mustbe, по izi предлагаю в комментах указать, что это при получении депозита наличными в кассе бесплатно, а если упадёт депо на карту, то снятие с карты возможно будет с комиссией 15 грн + 0,75 %.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Эта история к тому, что если тАся сказал: @@@ вам,а не баксы,то все может быть.
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:07

Так вище ж писали що ліміт на розміщення в 50 к папіру один. Або в тасі або в ізі. То нащо собі мать проблеми з квазібанком ізі по отриманні файних синіх або зелених папірців? Якось тоді в комсомольському тазіку менш очково чекати видачи валюти. Я нозями проголосував за Тасю.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:41

alex lem
Різні комісії, можливість віддаленого відкриття.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:32

  Howl написав:mustbe, по izi предлагаю в комментах указать, что это при получении депозита наличными в кассе бесплатно, а если упадёт депо на карту, то снятие с карты возможно будет с комиссией 15 грн + 0,75 %.


А куда ж упадут средства по окончанию депозита?
Текущего счета нет, есть виртуальная валютная карта
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:09

  klug написав:alex lem
Різні комісії, можливість віддаленого відкриття.

Деякі так носяться з цим ,,віддаленим,,. В моні також кожен місяць відкриваєте?
Не знаю як в вас, а в мене в відділенні Тасі як в музеї, пусто. На чергу ніяк не втраплю. Це не примат з пенсами і не а-банка з платниками камунальки за вісім грн. в черзі.
alex lem
 
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