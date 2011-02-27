RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

mustbe, по izi предлагаю в комментах указать, что это при получении депозита наличными в кассе бесплатно, а если упадёт депо на карту, то снятие с карты возможно будет с комиссией 15 грн + 0,75 %.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4716
З нами з: 08.03.18
Подякував: 496 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Эта история к тому, что если тАся сказал: @@@ вам,а не баксы,то все может быть.
THB
 
Повідомлень: 800
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:07

Так вище ж писали що ліміт на розміщення в 50 к папіру один. Або в тасі або в ізі. То нащо собі мать проблеми з квазібанком ізі по отриманні файних синіх або зелених папірців? Якось тоді в комсомольському тазіку менш очково чекати видачи валюти. Я нозями проголосував за Тасю.
alex lem
 
Повідомлень: 2275
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:41

alex lem
Різні комісії, можливість віддаленого відкриття.
klug
 
Повідомлень: 7450
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:32

  Howl написав:mustbe, по izi предлагаю в комментах указать, что это при получении депозита наличными в кассе бесплатно, а если упадёт депо на карту, то снятие с карты возможно будет с комиссией 15 грн + 0,75 %.


А куда ж упадут средства по окончанию депозита?
Текущего счета нет, есть виртуальная валютная карта
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 19.03.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:09

  klug написав:alex lem
Різні комісії, можливість віддаленого відкриття.

Деякі так носяться з цим ,,віддаленим,,. В моні також кожен місяць відкриваєте?
Не знаю як в вас, а в мене в відділенні Тасі як в музеї, пусто. На чергу ніяк не втраплю. Це не примат з пенсами і не а-банка з платниками камунальки за вісім грн. в черзі.
alex lem
 
Повідомлень: 2275
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:50

  alex lem написав:Деякі так носяться з цим ,,віддаленим,,. В моні також кожен місяць відкриваєте?
Не знаю як в вас, а в мене в відділенні Тасі як в музеї, пусто. На чергу ніяк не втраплю. Це не примат з пенсами і не а-банка з платниками камунальки за вісім грн. в черзі.

Ні мій режим дня, ні робочий графік не сприяють очікуванню у черзі під відділенням з першими променями сонця, щоб бути одним з двох щасливчиків, яким за три години відкриють омріяний депозит, тому усі мої конвертаційні відкриті віддалено. У моно не відкривав. Обслуговування у ТАСі кожного разу залишає після себе неприємний післясмак, яке б дріб'язкове питання не треба було б вирішити, тому зайвий раз туди стараюся не ходити, хоча й клієнт уже років 7. З іншого боку, форумних пенсіонерів, котрі таким чином соціалізуються не засуджую - suum cuique.
klug
 
Повідомлень: 7450
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 96979899
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48854
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24955
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5706
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.