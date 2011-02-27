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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
mustbe, по izi предлагаю в комментах указать, что это при получении депозита наличными в кассе бесплатно, а если упадёт депо на карту, то снятие с карты возможно будет с комиссией 15 грн + 0,75 %.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Эта история к тому, что если тАся сказал: @@@ вам,а не баксы,то все может быть.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:07
Так вище ж писали що ліміт на розміщення в 50 к папіру один. Або в тасі або в ізі. То нащо собі мать проблеми з квазібанком ізі по отриманні файних синіх або зелених папірців? Якось тоді в комсомольському тазіку менш очково чекати видачи валюти. Я нозями проголосував за Тасю.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:32
А куда ж упадут средства по окончанию депозита?
Текущего счета нет, есть виртуальная валютная карта
Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:09
Деякі так носяться з цим ,,віддаленим,,. В моні також кожен місяць відкриваєте?
Не знаю як в вас, а в мене в відділенні Тасі як в музеї, пусто. На чергу ніяк не втраплю. Це не примат з пенсами і не а-банка з платниками камунальки за вісім грн. в черзі.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:50
Ні мій режим дня, ні робочий графік не сприяють очікуванню у черзі під відділенням з першими променями сонця, щоб бути одним з двох щасливчиків, яким за три години відкриють омріяний депозит, тому усі мої конвертаційні відкриті віддалено. У моно не відкривав. Обслуговування у ТАСі кожного разу залишає після себе неприємний післясмак, яке б дріб'язкове питання не треба було б вирішити, тому зайвий раз туди стараюся не ходити, хоча й клієнт уже років 7. З іншого боку, форумних пенсіонерів, котрі таким чином соціалізуються не засуджую - suum cuique.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 22:20
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Если верить
Если верить поддержке, то они пишут так:
Ну сайт порою кое-где забывают обновить инфу. Возможно, по окончании депо будет предложение что сделать с валютой: снять наличкой или закинуть на карту. Возможно, закинуть на карту, но в кассе снятие депозитных средств будет без мзды.
В общем, тут надо это детально уточнять.
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