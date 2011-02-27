RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

mustbe, по izi предлагаю в комментах указать, что это при получении депозита наличными в кассе бесплатно, а если упадёт депо на карту, то снятие с карты возможно будет с комиссией 15 грн + 0,75 %.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4719
З нами з: 08.03.18
Подякував: 496 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:56

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Эта история к тому, что если тАся сказал: @@@ вам,а не баксы,то все может быть.
THB
 
Повідомлень: 800
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:07

Так вище ж писали що ліміт на розміщення в 50 к папіру один. Або в тасі або в ізі. То нащо собі мать проблеми з квазібанком ізі по отриманні файних синіх або зелених папірців? Якось тоді в комсомольському тазіку менш очково чекати видачи валюти. Я нозями проголосував за Тасю.
alex lem
 
Повідомлень: 2275
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:41

alex lem
Різні комісії, можливість віддаленого відкриття.
klug
 
Повідомлень: 7451
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:32

  Howl написав:mustbe, по izi предлагаю в комментах указать, что это при получении депозита наличными в кассе бесплатно, а если упадёт депо на карту, то снятие с карты возможно будет с комиссией 15 грн + 0,75 %.


А куда ж упадут средства по окончанию депозита?
Текущего счета нет, есть виртуальная валютная карта
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 19.03.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:09

  klug написав:alex lem
Різні комісії, можливість віддаленого відкриття.

Деякі так носяться з цим ,,віддаленим,,. В моні також кожен місяць відкриваєте?
Не знаю як в вас, а в мене в відділенні Тасі як в музеї, пусто. На чергу ніяк не втраплю. Це не примат з пенсами і не а-банка з платниками камунальки за вісім грн. в черзі.
alex lem
 
Повідомлень: 2275
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:50

  alex lem написав:Деякі так носяться з цим ,,віддаленим,,. В моні також кожен місяць відкриваєте?
Не знаю як в вас, а в мене в відділенні Тасі як в музеї, пусто. На чергу ніяк не втраплю. Це не примат з пенсами і не а-банка з платниками камунальки за вісім грн. в черзі.

Ні мій режим дня, ні робочий графік не сприяють очікуванню у черзі під відділенням з першими променями сонця, щоб бути одним з двох щасливчиків, яким за три години відкриють омріяний депозит, тому усі мої конвертаційні відкриті віддалено. У моно не відкривав. Обслуговування у ТАСі кожного разу залишає після себе неприємний післясмак, яке б дріб'язкове питання не треба було б вирішити, тому зайвий раз туди стараюся не ходити, хоча й клієнт уже років 7. З іншого боку, форумних пенсіонерів, котрі таким чином соціалізуються не засуджую - suum cuique.
klug
 
Повідомлень: 7451
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 22:20

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  emeta написав:А куда ж упадут средства по окончанию депозита?
Если верить сайту, то там написано так:
izibank.ua написав:виплата депозиту проводиться в будь-який зручний спосіб:

виплата депозиту проводиться на картку izibank (основну чи віртуальну у валюті депозиту) або готівкою безкоштовно у касі (при достроковому розторгненні)
Если верить поддержке, то они пишут так:
izibank написав:...наразі можливо отримати або на картку кошти, або ж у касі ТАСКОМБАНКу, комісія 0,75 % + 15 грн не застосовується саме для зняття депозиту


Ну сайт порою кое-где забывают обновить инфу. Возможно, по окончании депо будет предложение что сделать с валютой: снять наличкой или закинуть на карту. Возможно, закинуть на карту, но в кассе снятие депозитных средств будет без мзды.

В общем, тут надо это детально уточнять.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4719
З нами з: 08.03.18
Подякував: 496 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 08:56

mustbe
Можно ещё в таблицу добавить время до которого возможно оформиться в отделениях. В Кредо и Идее мне сказали, что до 13-00 нужно отправить заявку на покупку валюты, в ТАСе до 15-30.
lara_08
 
Повідомлень: 330
З нами з: 05.05.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 09:16

  lara_08 написав:mustbe
Можно ещё в таблицу добавить время до которого возможно оформиться в отделениях. В Кредо и Идее мне сказали, что до 13-00 нужно отправить заявку на покупку валюты, в ТАСе до 15-30.


Как в Идее открыться если не был клиентом?
Топать в отделение?
Открывают карту или текущий?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 19.03.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 96979899
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48857
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24958
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5706
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1800)
10.09.2022 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.