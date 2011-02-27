|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:45
lara_08 написав:mustbe
Можно ещё в таблицу добавить время до которого возможно оформиться в отделениях. В Кредо и Идее мне сказали, что до 13-00 нужно отправить заявку на покупку валюты, в ТАСе до 15-30.
Мені в Ідеї казали що до 15, думаю в різних відділеннях по різному, але в цілому так до 14-15 годин.
-
Maxwe11
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 04.09.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|48857
|
|
|5
|24958
|
|
|3
|5706
|