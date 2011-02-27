Мені в Ідеї казали що до 15, думаю в різних відділеннях по різному, але в цілому так до 14-15 годин.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 09:45
Мені в Ідеї казали що до 15, думаю в різних відділеннях по різному, але в цілому так до 14-15 годин.
Додано: Суб 10 вер, 2022 11:55
Топать в отделение, открывают бесплатную Card Blanche White в гривне, потом через неделю звонят подойти забрать валютную именную. Говорят в О-банке видны эти депозиты, но мне еще одна кредитка нафиг не нужна и там заново нужно все доки заливать, я забил на прогу о-банка. За несколько дней до окончания депо говорят будут звонить и спрашивать за лонгацию депо или заказ валюты под выдачу. По-умолчанию в договоре прописана автопролонгация
Додано: Суб 10 вер, 2022 13:01
А як відобразити назви в заголовках в таблиці 50К
А як відобразити назви в заголовках в таблиці 50К - а то не зрозуміло що кожний стовбець значить ?
Додано: Суб 10 вер, 2022 13:05
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
В додатку УкрГазБанка "Екобанк" виправили відображення авто-пролонгації валютного онлайн-депо. Зараз вже показує що вимкнено.
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