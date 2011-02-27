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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:45
lara_08 написав:mustbe
Можно ещё в таблицу добавить время до которого возможно оформиться в отделениях. В Кредо и Идее мне сказали, что до 13-00 нужно отправить заявку на покупку валюты, в ТАСе до 15-30.
Мені в Ідеї казали що до 15, думаю в різних відділеннях по різному, але в цілому так до 14-15 годин.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 11:55
emeta написав:
Как в Идее открыться если не был клиентом?
Топать в отделение?
Открывают карту или текущий?
Топать в отделение, открывают бесплатную Card Blanche White в гривне, потом через неделю звонят подойти забрать валютную именную. Говорят в О-банке видны эти депозиты, но мне еще одна кредитка нафиг не нужна и там заново нужно все доки заливать, я забил на прогу о-банка. За несколько дней до окончания депо говорят будут звонить и спрашивать за лонгацию депо или заказ валюты под выдачу. По-умолчанию в договоре прописана автопролонгация
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Додано: Суб 10 вер, 2022 13:05
В додатку УкрГазБанка "Екобанк" виправили відображення авто-пролонгації валютного онлайн-депо. Зараз вже показує що вимкнено.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:57
Райф. не клиент банка.
Заняло на оформление дело + карточка 15 мин.
49995грн - 1335дол.
Укргаз через карту прозапас
50111грн - 1350дол.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 10 вер, 2022 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:06
foxluck написав:
В додатку УкрГазБанка "Екобанк" виправили відображення авто-пролонгації валютного онлайн-депо. Зараз вже показує що вимкнено.
Приложение не обновлялось после 31 августа.
Т.е. проблема была на стороне банка.
Долго исправляли такой косяк.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:33
Игорь Алексеевич написав:
Райф. не клиент банка.
Заняло на оформление дело + карточка 15 мин.
49995грн - 1335дол.
Укргаз через карту прозапас
50111грн - 1350дол.
В райфе можно было на 1367 дол. оформить.
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lara_08
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:47
lara_08 написав: Игорь Алексеевич написав:
Райф. не клиент банка.
Заняло на оформление дело + карточка 15 мин.
49995грн - 1335дол.
Укргаз через карту прозапас
50111грн - 1350дол.
В райфе можно было на 1367 дол. оформить.
у всех курс 37,45, а у вас 36,576???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:50
Игорь Алексеевич написав: lara_08 написав: Игорь Алексеевич написав:
Райф. не клиент банка.
Заняло на оформление дело + карточка 15 мин.
49995грн - 1335дол.
Укргаз через карту прозапас
50111грн - 1350дол.
В райфе можно было на 1367 дол. оформить.
у всех курс 37,45, а у вас 36,576???
Ні. Просто Райф дає можливість оформити депо на сумму еківалентну 50000 грн. Але по курсу НБУ. Тобто Ви могли обміняти більше ніж 50000 по курсу 37,45. А саме придбати по цьому курсу $1367 за 51194,15 грн.
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Alien
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:55
Alien написав:
Ні. Просто Райф дає можливість оформити депо на сумму еківалентну 50000 грн. Але по курсу НБУ. Тобто Ви могли обміняти більше ніж 50000 по курсу 37,45. А саме придбати по цьому курсу $1367 за 51194,15 грн.
Эти 12 дол. большой разницы для меня не сыграют. Меня даже курс 38 устраивает)) Это лучше, чем покупать по 41-42))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:06
Та не питання що вас влаштовує. Вам просто написали що ви могли придбати й трохи більше долярів ніж ви похизувались, а ви схоже не зрозуміли чому могло вийти більше. То я й пояснив
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Alien
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