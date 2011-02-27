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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:19
Alien написав:
Та не питання що вас влаштовує. Вам просто написали що ви могли придбати й трохи більше долярів ніж ви похизувались, а ви схоже не зрозуміли чому могло вийти більше. То я й пояснив
да я всё понял. и про это писали на форуме. в отделении сказали, что только так можно. не буду я им рассказывать, а вот на форуме пишут, что можно и по др.
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Игорь Алексеевич
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