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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:19
Alien написав:
Та не питання що вас влаштовує. Вам просто написали що ви могли придбати й трохи більше долярів ніж ви похизувались, а ви схоже не зрозуміли чому могло вийти більше. То я й пояснив
да я всё понял. и про это писали на форуме. в отделении сказали, что только так можно. не буду я им рассказывать, а вот на форуме пишут, что можно и по др.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:54
Игорь Алексеевич написав: Alien написав:
Та не питання що вас влаштовує. Вам просто написали що ви могли придбати й трохи більше долярів ніж ви похизувались, а ви схоже не зрозуміли чому могло вийти більше. То я й пояснив
да я всё понял. и про это писали на форуме. в отделении сказали, что только так можно. не буду я им рассказывать, а вот на форуме пишут, что можно и по др.
Треба було просто кинути на картку і відкрити самому. А що сталося з підходом: "хто не в Акорді - ті лохи", Райф теж проплатив?
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klug
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:51
Игорь Алексеевич написав: Alien написав:
Ні. Просто Райф дає можливість оформити депо на сумму еківалентну 50000 грн. Але по курсу НБУ. Тобто Ви могли обміняти більше ніж 50000 по курсу 37,45. А саме придбати по цьому курсу $1367 за 51194,15 грн.
Эти 12 дол. большой разницы для меня не сыграют. Меня даже курс 38 устраивает)) Это лучше, чем покупать по 41-42))
1367-1335=32, а не 12 долларов
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