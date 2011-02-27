да я всё понял. и про это писали на форуме. в отделении сказали, что только так можно. не буду я им рассказывать, а вот на форуме пишут, что можно и по др.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:19
да я всё понял. и про это писали на форуме. в отделении сказали, что только так можно. не буду я им рассказывать, а вот на форуме пишут, что можно и по др.
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:54
Треба було просто кинути на картку і відкрити самому. А що сталося з підходом: "хто не в Акорді - ті лохи", Райф теж проплатив?
Додано: Суб 10 вер, 2022 18:51
1367-1335=32, а не 12 долларов
Додано: Суб 10 вер, 2022 19:54
Alien
А якщо я не є клієнтом Райфайзена, я можу онлайн відкрити депо у них?
В мене нема їх карт
Додано: Суб 10 вер, 2022 20:06
Якщо є біометричні документи та Дія можна відкрити віртуальну картку, поповнити її по СЕП чи внутрішнім сервісом р2р переказів, після чого можна без проблем відкрити конвертаційний депозит. Особисто мною для депо відкривалась віртуальна картка АТБ
Додано: Суб 10 вер, 2022 20:08
Скажіть ще, будь- ласка, по моно банку: на днях у них був курс 37,5 на ,50 т грн було щось 1333 доларів. Купила за 50 т грн 1333 Дол, закинула на депо, на цьому етапі і при знятті через Уеівкрсалбанк( як я розумію?) більше ніяких комісій, платежів? Дякую
Додано: Суб 10 вер, 2022 20:10
Alien
Картка Атб- це що і де? Простите, знаю тільки такий магазин.
Підкажіть будь-ласка, де можливо відкрити такі депозити онлайн найбільш вигідніше. В укргазі вже в цьому місяці відкрила
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