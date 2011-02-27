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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:19

  Alien написав:Та не питання що вас влаштовує. Вам просто написали що ви могли придбати й трохи більше долярів ніж ви похизувались, а ви схоже не зрозуміли чому могло вийти більше. То я й пояснив


да я всё понял. и про это писали на форуме. в отделении сказали, что только так можно. не буду я им рассказывать, а вот на форуме пишут, что можно и по др.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:54

  Игорь Алексеевич написав:
  Alien написав:Та не питання що вас влаштовує. Вам просто написали що ви могли придбати й трохи більше долярів ніж ви похизувались, а ви схоже не зрозуміли чому могло вийти більше. То я й пояснив


да я всё понял. и про это писали на форуме. в отделении сказали, что только так можно. не буду я им рассказывать, а вот на форуме пишут, что можно и по др.

Треба було просто кинути на картку і відкрити самому. А що сталося з підходом: "хто не в Акорді - ті лохи", Райф теж проплатив?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:51

  Игорь Алексеевич написав:
  Alien написав:Ні. Просто Райф дає можливість оформити депо на сумму еківалентну 50000 грн. Але по курсу НБУ. Тобто Ви могли обміняти більше ніж 50000 по курсу 37,45. А саме придбати по цьому курсу $1367 за 51194,15 грн.
Эти 12 дол. большой разницы для меня не сыграют. Меня даже курс 38 устраивает)) Это лучше, чем покупать по 41-42))

1367-1335=32, а не 12 долларов
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:54

Alien
А якщо я не є клієнтом Райфайзена, я можу онлайн відкрити депо у них?
В мене нема їх карт
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:06

  Wisznia2021 написав:Alien
А якщо я не є клієнтом Райфайзена, я можу онлайн відкрити депо у них?
В мене нема їх карт

Якщо є біометричні документи та Дія можна відкрити віртуальну картку, поповнити її по СЕП чи внутрішнім сервісом р2р переказів, після чого можна без проблем відкрити конвертаційний депозит. Особисто мною для депо відкривалась віртуальна картка АТБ
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:08

Скажіть ще, будь- ласка, по моно банку: на днях у них був курс 37,5 на ,50 т грн було щось 1333 доларів. Купила за 50 т грн 1333 Дол, закинула на депо, на цьому етапі і при знятті через Уеівкрсалбанк( як я розумію?) більше ніяких комісій, платежів? Дякую
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:10

Alien
Картка Атб- це що і де? Простите, знаю тільки такий магазин.
Підкажіть будь-ласка, де можливо відкрити такі депозити онлайн найбільш вигідніше. В укргазі вже в цьому місяці відкрила
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:14

коллеги проконсультируйте-сколько нужно платить за обслуживания карт при открытии депозита 50000 в доллары в самых популярных и осуждаемых тут банках-Райф,Укргаз,Тас,Моно.Я так понял нужно открывать и гривневую и долларовую карту при оформлении и ослуживать их какой-то период.
konstantin kirovograd
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