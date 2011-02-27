да я всё понял. и про это писали на форуме. в отделении сказали, что только так можно. не буду я им рассказывать, а вот на форуме пишут, что можно и по др.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:19
да я всё понял. и про это писали на форуме. в отделении сказали, что только так можно. не буду я им рассказывать, а вот на форуме пишут, что можно и по др.
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:54
Треба було просто кинути на картку і відкрити самому. А що сталося з підходом: "хто не в Акорді - ті лохи", Райф теж проплатив?
Додано: Суб 10 вер, 2022 18:51
1367-1335=32, а не 12 долларов
Додано: Суб 10 вер, 2022 19:54
Alien
А якщо я не є клієнтом Райфайзена, я можу онлайн відкрити депо у них?
В мене нема їх карт
Додано: Суб 10 вер, 2022 20:06
Якщо є біометричні документи та Дія можна відкрити віртуальну картку, поповнити її по СЕП чи внутрішнім сервісом р2р переказів, після чого можна без проблем відкрити конвертаційний депозит. Особисто мною для депо відкривалась віртуальна картка АТБ
Додано: Суб 10 вер, 2022 20:08
Скажіть ще, будь- ласка, по моно банку: на днях у них був курс 37,5 на ,50 т грн було щось 1333 доларів. Купила за 50 т грн 1333 Дол, закинула на депо, на цьому етапі і при знятті через Уеівкрсалбанк( як я розумію?) більше ніяких комісій, платежів? Дякую
Додано: Суб 10 вер, 2022 20:10
Alien
Картка Атб- це що і де? Простите, знаю тільки такий магазин.
Підкажіть будь-ласка, де можливо відкрити такі депозити онлайн найбільш вигідніше. В укргазі вже в цьому місяці відкрила
Додано: Суб 10 вер, 2022 21:14
коллеги проконсультируйте-сколько нужно платить за обслуживания карт при открытии депозита 50000 в доллары в самых популярных и осуждаемых тут банках-Райф,Укргаз,Тас,Моно.Я так понял нужно открывать и гривневую и долларовую карту при оформлении и ослуживать их какой-то период.
Додано: Суб 10 вер, 2022 22:22
konstantin kirovograd
УкрГаз - карта "про запас" бесплатно (будет комиссия если нет никаких транзакция то ли 6 месяцев то ли сколько то там).
Моно - бесплатно
Райф - в зависимости от карты, я пользуюсь Райф+, там либо оплатить картой 2000 грн в месяц за покупки либо просто хранить 2000 гривен на карте либо 36 гривен в месяц абонплаты.
Тас - карты 5ка (гривневая) + Плативка (долларовая). Тоже надо по гривневой раз в 3 месяца транзакцию чтобы было бесплатно.
Додано: Суб 10 вер, 2022 23:11
Коли закінчиться депозит моно запитає, що плануєте з ним робити - тоді, щоб не було комісії, потрібно вибрати "зняти у касі". Якщо замість цього виведете на картку, то зняття з картки буде 0,9%. Зняти можна в Універсал банку, якщо маєте його відділення поруч або у касі банку-партнера - А-Банку, якщо там буде Валюта і вони захочуть Вам її видати... На відміну від Універсал банку, банк-партнер не має перед вами жодних юридичних зобов'язань.
Ще у застосунку моно в розділі "Ще", при свайпі ліворуч на рядку "Точки поповнення / Служба підтримки" є шикарний розділ "Поширені запитання", де дані розкриті багато моментів. При нагоді раджу ознайомитися.
Або можна просто оформити собі Райф без плюса, щоб не платити комісії і не морочити собі п'яту точку з виконанням умов. АТБ картку можна оформити будь-якому з двох тарифів.
Коли на картці нуль, то у мінус ТАСька не списує. Треба відключити GSM-банкінг(СМС-інформування), бо злиже 20 грн, коли зайдуть гроші.
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