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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 11:21

  lara_08 написав:mustbe
Можно ещё в таблицу добавить время до которого возможно оформиться в отделениях. В Кредо и Идее мне сказали, что до 13-00 нужно отправить заявку на покупку валюты, в ТАСе до 15-30.

Не вижу смысла.
Инфа будет сильно разниться в зависимости от города/отделения/человеческого_фактора.
Да и неохота таблицу перегружать сырой и непроверяемой инфой
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 11:47

Додати заголовки в таблицю 50к

Можливо додати заголовки в таблицю 50к ? - а то не зрозуміло що стовпці значать
brownjone1980
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:35

Хочу відкрити в Райфайзен картку онлайн- не йде далі на етапі надсилання документів з дії до банку- там для цього треба створити ел цифр підпис і на етапі фото- два рази видає помилку, а потім зависає. І так багато разів. Хоча в інструкції Райфайзен не сказано, що для передачі документів з дії потрібен цифр підпис. Може, хтось знає- в чому фішка, що не так роблю? Дякую.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:41

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  klug написав:Треба було просто кинути на картку і відкрити самому. А що сталося з підходом: "хто не в Акорді - ті лохи", Райф теж проплатив?
карты у меня не было. ясно пишу не клиент. открывать онлайн не видел смысла, т.к. всё равно надо было заехать в банк по др. вопросам. заодно там, всё сделал по 50+. А тем более когда людей в отделении полтора землякопа))
аккорд всё в норме у меня. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 11 вер, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:41

  brownjone1980 написав:Можливо додати заголовки в таблицю 50к ? - а то не зрозуміло що стовпці значать

Если в таблицах не видна строка заголовка или не работает сортировка - отключите блокировщик рекламы, а лучше - добавьте сайт в его исключения.
Если вы не параноик, конечно )
mustbe
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