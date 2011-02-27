Не вижу смысла.
Инфа будет сильно разниться в зависимости от города/отделения/человеческого_фактора.
Да и неохота таблицу перегружать сырой и непроверяемой инфой
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 вер, 2022 11:21
Не вижу смысла.
Инфа будет сильно разниться в зависимости от города/отделения/человеческого_фактора.
Да и неохота таблицу перегружать сырой и непроверяемой инфой
Додано: Нед 11 вер, 2022 11:47
Додати заголовки в таблицю 50к
Можливо додати заголовки в таблицю 50к ? - а то не зрозуміло що стовпці значать
Додано: Нед 11 вер, 2022 12:35
Хочу відкрити в Райфайзен картку онлайн- не йде далі на етапі надсилання документів з дії до банку- там для цього треба створити ел цифр підпис і на етапі фото- два рази видає помилку, а потім зависає. І так багато разів. Хоча в інструкції Райфайзен не сказано, що для передачі документів з дії потрібен цифр підпис. Може, хтось знає- в чому фішка, що не так роблю? Дякую.
Додано: Нед 11 вер, 2022 12:41
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
карты у меня не было. ясно пишу не клиент. открывать онлайн не видел смысла, т.к. всё равно надо было заехать в банк по др. вопросам. заодно там, всё сделал по 50+. А тем более когда людей в отделении полтора землякопа))
аккорд всё в норме у меня.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 11 вер, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 вер, 2022 12:41
Додано: Нед 11 вер, 2022 12:46
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Може бути проблема в Дії, у них в п'ятницю вранці таке було коли сервера не давали доступ до бази паспортів, а в цій базі фото за яким перевіряється підпис.
Крім того можна у Дії вимкнути перемикач "Дія.Підпис" і потім його врубити і заново 5-цифровий пароль вибрати.
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