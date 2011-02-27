Прочитав усю гілку і вирішив відкрити депо в Райфі та Укргаз. Не є їх кліентом, тому маю певні питання. Буду вдячний за допомогу.
Укргаз
- Згідно таблиці треба відкрити гривневу карту "PRO-запас" і валютну віртуальну. В гілці наче писали, що рахунок можна відкрити віддалено за допомогою Дії чи BankID. Я поки що не розібрався як. Чи може хтось підтвердити, що "Pro-запас" і віртуалку можна відкрити без відвідування відділення?
- Валютна віртуална карта - це мається на увазі віртуальна "PRO-запас"?
- В умовах дипозиту пише, що він виплачується на рахунок. Цікавить питання чи можна зняти потім готівку з віртуальної валютної? Який відсоток комісії? Таблицю тарифів бачив, але чіткої відповіді не знайшов.
- Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.
Райф
- Чи можливо відкрити рахунки віддалено, без відвідування відділення?
- На гілці райфа радять відкривати поточний рахунок "Для виплат". Обгрунтовують, що там найкращі умови. Хтось пробував з такої картки відкривати депо? Можливо користуєтесь/порадите інший тариф?
- Який тариф для валютної картки порадите?
- Відповідно договору, чи можна отримати депо готівкою в касі без комісії? В гілці наче десь бачив що можна, проте стільки повідомлень перечитав, тому краще перепитаю.
- Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.
Загальні питання
- Чи є комісія за переказ гривні по IBAN (СЕП переказ) з Привату/Моно на Райф/Укргаз? Хтось має власний досвід?
- Як до війни банки видавали депо у валюті, якщо сумма кратна одинці? Типу 1333, чи навіть 1333,45. В когось є реальний досвід? Навряд же вони видавали по $1 купюри, та ще й з центами. Допускаю що видають 1330 чи 1300, а решту на карту. Проте хотілося б почути реальний досвід.