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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 13:59

Всім привіт
Прочитав усю гілку і вирішив відкрити депо в Райфі та Укргаз. Не є їх кліентом, тому маю певні питання. Буду вдячний за допомогу.

Укргаз
  • Згідно таблиці треба відкрити гривневу карту "PRO-запас" і валютну віртуальну. В гілці наче писали, що рахунок можна відкрити віддалено за допомогою Дії чи BankID. Я поки що не розібрався як. Чи може хтось підтвердити, що "Pro-запас" і віртуалку можна відкрити без відвідування відділення?
  • Валютна віртуална карта - це мається на увазі віртуальна "PRO-запас"?
  • В умовах дипозиту пише, що він виплачується на рахунок. Цікавить питання чи можна зняти потім готівку з віртуальної валютної? Який відсоток комісії? Таблицю тарифів бачив, але чіткої відповіді не знайшов.
  • Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.

Райф
  • Чи можливо відкрити рахунки віддалено, без відвідування відділення?
  • На гілці райфа радять відкривати поточний рахунок "Для виплат". Обгрунтовують, що там найкращі умови. Хтось пробував з такої картки відкривати депо? Можливо користуєтесь/порадите інший тариф?
  • Який тариф для валютної картки порадите?
  • Відповідно договору, чи можна отримати депо готівкою в касі без комісії? В гілці наче десь бачив що можна, проте стільки повідомлень перечитав, тому краще перепитаю.
  • Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.

Загальні питання
  • Чи є комісія за переказ гривні по IBAN (СЕП переказ) з Привату/Моно на Райф/Укргаз? Хтось має власний досвід?
  • Як до війни банки видавали депо у валюті, якщо сумма кратна одинці? Типу 1333, чи навіть 1333,45. В когось є реальний досвід? Навряд же вони видавали по $1 купюри, та ще й з центами. Допускаю що видають 1330 чи 1300, а решту на карту. Проте хотілося б почути реальний досвід.
Frank Cowperwood
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 20:47

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Frank Cowperwood, зазначені банки дозволяють стати їх клієнтом віддалено й оформити необхідні продукти для оформлення валютного депозиту за гривню. Щодо тарифів, то тут краще знаходити їх на сайті банку, бо якщо щось зміниться, то краще знати де дивитись ;)

Переказ P2P (на картку) чи СЄП через Приват24 має комісію 0,5 % (мінімум 5 ₴). З monobank безкоштовно.
Є сумніви, що банки зможуть видати дрібні номінали валюти -- менше 20/50 $ буде навряд чи.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:12

  foxluck написав:
  Wisznia2021 написав:Хочу відкрити в Райфайзен картку онлайн- не йде далі на етапі надсилання документів з дії до банку- там для цього треба створити ел цифр підпис і на етапі фото- два рази видає помилку, а потім зависає. І так багато разів. Хоча в інструкції Райффайзен не сказано, що для передачі документів з дії потрібен цифр підпис. Може, хтось знає- в чому фішка, що не так роблю?

Може бути проблема в Дії, у них в п'ятницю вранці таке було коли сервера не давали доступ до бази паспортів, а в цій базі фото за яким перевіряється підпис.
Крім того можна у Дії вимкнути перемикач "Дія.Підпис" і потім його врубити і заново 5-цифровий пароль вибрати.

Дякую, завтра знов попрбую
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:36

  Frank Cowperwood написав:...
Чи є комісія за переказ гривні по IBAN (СЕП переказ) з Привату/Моно на Райф/Укргаз?


З Привату - є комісія.

З Моно - треба штовхати на карту за номером картки (а не по IBAN), у Моно це без комісії та гроші приходять дуже швидко.
foxluck
 
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