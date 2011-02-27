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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 вер, 2022 13:59
Всім привіт
Прочитав усю гілку і вирішив відкрити депо в Райфі та Укргаз. Не є їх кліентом, тому маю певні питання. Буду вдячний за допомогу.Укргаз
Райф
- Згідно таблиці треба відкрити гривневу карту "PRO-запас" і валютну віртуальну. В гілці наче писали, що рахунок можна відкрити віддалено за допомогою Дії чи BankID. Я поки що не розібрався як. Чи може хтось підтвердити, що "Pro-запас" і віртуалку можна відкрити без відвідування відділення?
- Валютна віртуална карта - це мається на увазі віртуальна "PRO-запас"?
- В умовах дипозиту пише, що він виплачується на рахунок. Цікавить питання чи можна зняти потім готівку з віртуальної валютної? Який відсоток комісії? Таблицю тарифів бачив, але чіткої відповіді не знайшов.
- Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.
Загальні питання
- Чи можливо відкрити рахунки віддалено, без відвідування відділення?
- На гілці райфа радять відкривати поточний рахунок "Для виплат". Обгрунтовують, що там найкращі умови. Хтось пробував з такої картки відкривати депо? Можливо користуєтесь/порадите інший тариф?
- Який тариф для валютної картки порадите?
- Відповідно договору, чи можна отримати депо готівкою в касі без комісії? В гілці наче десь бачив що можна, проте стільки повідомлень перечитав, тому краще перепитаю.
- Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.
- Чи є комісія за переказ гривні по IBAN (СЕП переказ) з Привату/Моно на Райф/Укргаз? Хтось має власний досвід?
- Як до війни банки видавали депо у валюті, якщо сумма кратна одинці? Типу 1333, чи навіть 1333,45. В когось є реальний досвід? Навряд же вони видавали по $1 купюри, та ще й з центами. Допускаю що видають 1330 чи 1300, а решту на карту. Проте хотілося б почути реальний досвід.
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Frank Cowperwood
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Додано: Нед 11 вер, 2022 20:47
Frank Cowperwood
, зазначені банки дозволяють стати їх клієнтом віддалено й оформити необхідні продукти для оформлення валютного депозиту за гривню. Щодо тарифів, то тут краще знаходити їх на сайті банку, бо якщо щось зміниться, то краще знати де дивитись
Переказ P2P (на картку) чи СЄП через Приват24 має комісію 0,5 % (мінімум 5 ₴). З monobank безкоштовно.
Є сумніви, що банки зможуть видати дрібні номінали валюти -- менше 20/50 $ буде навряд чи.
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Howl
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Додано: Нед 11 вер, 2022 22:12
foxluck написав: Wisznia2021 написав:
Хочу відкрити в Райфайзен картку онлайн- не йде далі на етапі надсилання документів з дії до банку- там для цього треба створити ел цифр підпис і на етапі фото- два рази видає помилку, а потім зависає. І так багато разів. Хоча в інструкції Райффайзен не сказано, що для передачі документів з дії потрібен цифр підпис. Може, хтось знає- в чому фішка, що не так роблю?
Може бути проблема в Дії, у них в п'ятницю вранці таке було коли сервера не давали доступ до бази паспортів, а в цій базі фото за яким перевіряється підпис.
Крім того можна у Дії вимкнути перемикач "Дія.Підпис" і потім його врубити і заново 5-цифровий пароль вибрати.
Дякую, завтра знов попрбую
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Додано: Нед 11 вер, 2022 22:36
Frank Cowperwood написав:
...Чи є комісія за переказ гривні по IBAN (СЕП переказ) з Привату/Моно на Райф/Укргаз?
З Привату - є комісія.
З Моно - треба штовхати на карту за номером картки (а не по IBAN), у Моно це без комісії та гроші приходять дуже швидко.
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foxluck
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Додано: Нед 11 вер, 2022 23:33
Кто открывал конвертационное депо в ПРОКРЕДИТ БАНКЕ? Пропишите весь механизм пожалуйста. Как снимается абонплата сразу или помесячно. Откуда списывается и другие тонкости....
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ihorsic
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Додано: Пон 12 вер, 2022 00:09
ihorsic написав:
Кто открывал конвертационное депо в ПРОКРЕДИТ БАНКЕ? Пропишите весь механизм пожалуйста. Как снимается абонплата сразу или помесячно. Откуда списывается и другие тонкости....
Открываете счета (UAH+USD), можно удаленно но это требует определенного процесса верификации с использованием видеочата и ДИИ и подписывания документов ЕЦП. Так что возможно визит в офис даже проще.
После этого переводите деньги на UAH счет и через е-банкинг делаете покупку валюты, в текстовом комментарии надо написать спец.заявление на открытие депозита (его текст просите в банке). Заявление делать до 13:00 часов и тогда открывают депозит.
Абонплата 250 грн в месяц, списывают 1 числа каждого месяца (с текущего гривневого, если там нет то с Flex Safe счета, если и там нет то с валютного по плохому курсу).
Если кого-то приведете кроме себя открыть счет в ПроКредит (родственника например) то вам на несколько месяцев дадут бесплатное обслуживание (но родственнику - платное).
Снимать валюту после окончания срока депо (3 месяца) на данный момент без комиссии в отделении банка по предзаказу.
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foxluck
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Додано: Пон 12 вер, 2022 00:45
foxluck написав:
З Моно - треба штовхати на карту за номером картки (а не по IBAN), у Моно це без комісії та гроші приходять дуже швидко.
З моно так само без комісії можна відправити на IBAN фіз. особи будь-яку суму, і, хоч це й не так швидко, як р2р, але гарантовано знімає питання тех. овердрафту та інших потенційних проблем з виконанням внутрішньобанківських операцій над сумами, що ще не провелися.
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klug
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