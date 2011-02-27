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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 13:59

Всім привіт
Прочитав усю гілку і вирішив відкрити депо в Райфі та Укргаз. Не є їх кліентом, тому маю певні питання. Буду вдячний за допомогу.

Укргаз
  • Згідно таблиці треба відкрити гривневу карту "PRO-запас" і валютну віртуальну. В гілці наче писали, що рахунок можна відкрити віддалено за допомогою Дії чи BankID. Я поки що не розібрався як. Чи може хтось підтвердити, що "Pro-запас" і віртуалку можна відкрити без відвідування відділення?
  • Валютна віртуална карта - це мається на увазі віртуальна "PRO-запас"?
  • В умовах дипозиту пише, що він виплачується на рахунок. Цікавить питання чи можна зняти потім готівку з віртуальної валютної? Який відсоток комісії? Таблицю тарифів бачив, але чіткої відповіді не знайшов.
  • Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.

Райф
  • Чи можливо відкрити рахунки віддалено, без відвідування відділення?
  • На гілці райфа радять відкривати поточний рахунок "Для виплат". Обгрунтовують, що там найкращі умови. Хтось пробував з такої картки відкривати депо? Можливо користуєтесь/порадите інший тариф?
  • Який тариф для валютної картки порадите?
  • Відповідно договору, чи можна отримати депо готівкою в касі без комісії? В гілці наче десь бачив що можна, проте стільки повідомлень перечитав, тому краще перепитаю.
  • Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.

Загальні питання
  • Чи є комісія за переказ гривні по IBAN (СЕП переказ) з Привату/Моно на Райф/Укргаз? Хтось має власний досвід?
  • Як до війни банки видавали депо у валюті, якщо сумма кратна одинці? Типу 1333, чи навіть 1333,45. В когось є реальний досвід? Навряд же вони видавали по $1 купюри, та ще й з центами. Допускаю що видають 1330 чи 1300, а решту на карту. Проте хотілося б почути реальний досвід.
Frank Cowperwood
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 20:47

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Frank Cowperwood, зазначені банки дозволяють стати їх клієнтом віддалено й оформити необхідні продукти для оформлення валютного депозиту за гривню. Щодо тарифів, то тут краще знаходити їх на сайті банку, бо якщо щось зміниться, то краще знати де дивитись ;)

Переказ P2P (на картку) чи СЄП через Приват24 має комісію 0,5 % (мінімум 5 ₴). З monobank безкоштовно.
Є сумніви, що банки зможуть видати дрібні номінали валюти -- менше 20/50 $ буде навряд чи.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:12

  foxluck написав:
  Wisznia2021 написав:Хочу відкрити в Райфайзен картку онлайн- не йде далі на етапі надсилання документів з дії до банку- там для цього треба створити ел цифр підпис і на етапі фото- два рази видає помилку, а потім зависає. І так багато разів. Хоча в інструкції Райффайзен не сказано, що для передачі документів з дії потрібен цифр підпис. Може, хтось знає- в чому фішка, що не так роблю?

Може бути проблема в Дії, у них в п'ятницю вранці таке було коли сервера не давали доступ до бази паспортів, а в цій базі фото за яким перевіряється підпис.
Крім того можна у Дії вимкнути перемикач "Дія.Підпис" і потім його врубити і заново 5-цифровий пароль вибрати.

Дякую, завтра знов попрбую
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:36

  Frank Cowperwood написав:...
Чи є комісія за переказ гривні по IBAN (СЕП переказ) з Привату/Моно на Райф/Укргаз?


З Привату - є комісія.

З Моно - треба штовхати на карту за номером картки (а не по IBAN), у Моно це без комісії та гроші приходять дуже швидко.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 23:33

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Кто открывал конвертационное депо в ПРОКРЕДИТ БАНКЕ? Пропишите весь механизм пожалуйста. Как снимается абонплата сразу или помесячно. Откуда списывается и другие тонкости....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 00:09

  ihorsic написав:Кто открывал конвертационное депо в ПРОКРЕДИТ БАНКЕ? Пропишите весь механизм пожалуйста. Как снимается абонплата сразу или помесячно. Откуда списывается и другие тонкости....

Открываете счета (UAH+USD), можно удаленно но это требует определенного процесса верификации с использованием видеочата и ДИИ и подписывания документов ЕЦП. Так что возможно визит в офис даже проще.
После этого переводите деньги на UAH счет и через е-банкинг делаете покупку валюты, в текстовом комментарии надо написать спец.заявление на открытие депозита (его текст просите в банке). Заявление делать до 13:00 часов и тогда открывают депозит.
Абонплата 250 грн в месяц, списывают 1 числа каждого месяца (с текущего гривневого, если там нет то с Flex Safe счета, если и там нет то с валютного по плохому курсу).
Если кого-то приведете кроме себя открыть счет в ПроКредит (родственника например) то вам на несколько месяцев дадут бесплатное обслуживание (но родственнику - платное).
Снимать валюту после окончания срока депо (3 месяца) на данный момент без комиссии в отделении банка по предзаказу.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 00:45

  foxluck написав:З Моно - треба штовхати на карту за номером картки (а не по IBAN), у Моно це без комісії та гроші приходять дуже швидко.

З моно так само без комісії можна відправити на IBAN фіз. особи будь-яку суму, і, хоч це й не так швидко, як р2р, але гарантовано знімає питання тех. овердрафту та інших потенційних проблем з виконанням внутрішньобанківських операцій над сумами, що ще не провелися.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 03:17

  Frank Cowperwood написав:[*]Як до війни банки видавали депо у валюті, якщо сумма кратна одинці? Типу 1333, чи навіть 1333,45. В когось є реальний досвід? Навряд же вони видавали по $1 купюри, та ще й з центами. Допускаю що видають 1330 чи 1300, а решту на карту. Проте хотілося б почути реальний досвід.[/list]


если есть мелкие купюры - отдадут и 1333
но можно всегда принести своих 17 и получить 1350

центы сейчас обычно только в гривне по курсу банка
раньше можно было и докупить
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:31

  Frank Cowperwood написав:Всім привіт
Прочитав усю гілку і вирішив відкрити депо в Райфі та Укргаз. Не є їх кліентом, тому маю певні питання. Буду вдячний за допомогу.

Укргаз
  • Згідно таблиці треба відкрити гривневу карту "PRO-запас" і валютну віртуальну. В гілці наче писали, що рахунок можна відкрити віддалено за допомогою Дії чи BankID. Я поки що не розібрався як. Чи може хтось підтвердити, що "Pro-запас" і віртуалку можна відкрити без відвідування відділення?
  • Валютна віртуална карта - це мається на увазі віртуальна "PRO-запас"?
  • В умовах дипозиту пише, що він виплачується на рахунок. Цікавить питання чи можна зняти потім готівку з віртуальної валютної? Який відсоток комісії? Таблицю тарифів бачив, але чіткої відповіді не знайшов.
  • Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.

Райф
  • Чи можливо відкрити рахунки віддалено, без відвідування відділення?
  • На гілці райфа радять відкривати поточний рахунок "Для виплат". Обгрунтовують, що там найкращі умови. Хтось пробував з такої картки відкривати депо? Можливо користуєтесь/порадите інший тариф?
  • Який тариф для валютної картки порадите?
  • Відповідно договору, чи можна отримати депо готівкою в касі без комісії? В гілці наче десь бачив що можна, проте стільки повідомлень перечитав, тому краще перепитаю.
  • Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.

Загальні питання
  • Чи є комісія за переказ гривні по IBAN (СЕП переказ) з Привату/Моно на Райф/Укргаз? Хтось має власний досвід?
  • Як до війни банки видавали депо у валюті, якщо сумма кратна одинці? Типу 1333, чи навіть 1333,45. В когось є реальний досвід? Навряд же вони видавали по $1 купюри, та ще й з центами. Допускаю що видають 1330 чи 1300, а решту на карту. Проте хотілося б почути реальний досвід.

УкрГаз, реєстрація через з їх мобільний додаток ЕкоБанк і Дію. Потім а додатку відкриваєте віртуальну Pro запас, там одразу в тарифах написано що зняття готівки у валюті - без комісій.

По Райффайзен, у них багато прихованих комісій, картки краще не відкривати. Натомість краще через відділення відкрити поточний рахунок "для виплат", там точно по тарифам все безкоштовно, принаймні на строк депозиту)
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:32

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

По поводу дополнительного депо в 10К грн в ОТП НБУ ответил, что он не причем, и если считаете, что ваши права нарушены, то обращаться в суд

https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... 082022.pdf

На період запровадження воєнного стану в Україні банки зобов’язані дотримуватись вимог Постанови НБУ № 18, якою, зокрема встановлено обмеження на здійснення купівлі/продажу іноземної валюти (пункти 12-12¹).
Так, підпунктом 1⁴ пункту 12 передбачено, що банкам забороняється здійснювати торгівлю валютними цінностями (уключаючи операції за дорученням клієнтів), крім зокрема, продажу банком одній фізичній особі безготівкової іноземної валюти в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 50 000,00 гривень на календарний місяць, для розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту). Строк розміщення придбаних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку має бути не менше трьох календарних місяців без права дострокового розірвання договору банківського вкладу та повернення такого вкладу (депозиту) фізичній особі до закінчення строку.
З наведеного слідує, що продаж банком фізичній особі безготівкової іноземної для розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту) є правом банку, а не його обов’язком.

3
Зазначаємо, що встановлені обмеження стосуються суми, строку та цілі з якою продається іноземна валюта. Національний банк не встановлює обмежень щодо переліку банків, які мають право надавати такі послуги, та не веде реєстр таких банків.
Разом з цим зазначаємо, що перелік функцій Національного банку визначений статтями 6 та 7 Закону про Національний банк. Однією з основних функцій Національного банку є банківське регулювання і нагляд. Відповідно до статті 55 Закону про Національний банк, Національний банк України здійснює функції банківського регулювання і нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за діяльністю банків у межах та порядку, передбачених законодавством України. Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, та іншими визначеними законодавством особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів.
Водночас зазначаємо, що банки є незалежними в своїй діяльності і не мають ні організаційного, ні структурного підпорядкування Національному банку (стаття 5 Закону про банки та стаття 4 Закону про Національний банк). Органам державної влади, до яких відноситься і Національний банк, заборонено будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових обов’язків або втручатись в діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом (стаття 5 Закону про банки).
Також варто зазначити, що Національний банк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативно – правовими актами Національного банку (стаття 63 Закону про Національний банк).
У той же час зазначаємо, що згідно зі статтею 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Якщо Ви вважаєте, що Ваші права та інтереси порушено, відповідно до статті 15, 16 Цивільного кодексу України Ви маєте право звернутися за їх захистом до суду.

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