

На період запровадження воєнного стану в Україні банки зобов’язані дотримуватись вимог Постанови НБУ № 18, якою, зокрема встановлено обмеження на здійснення купівлі/продажу іноземної валюти (пункти 12-12¹).

Так, підпунктом 1⁴ пункту 12 передбачено, що банкам забороняється здійснювати торгівлю валютними цінностями (уключаючи операції за дорученням клієнтів), крім зокрема, продажу банком одній фізичній особі безготівкової іноземної валюти в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 50 000,00 гривень на календарний місяць, для розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту). Строк розміщення придбаних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку має бути не менше трьох календарних місяців без права дострокового розірвання договору банківського вкладу та повернення такого вкладу (депозиту) фізичній особі до закінчення строку.

З наведеного слідує, що продаж банком фізичній особі безготівкової іноземної для розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту) є правом банку, а не його обов’язком.



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Зазначаємо, що встановлені обмеження стосуються суми, строку та цілі з якою продається іноземна валюта. Національний банк не встановлює обмежень щодо переліку банків, які мають право надавати такі послуги, та не веде реєстр таких банків.

Разом з цим зазначаємо, що перелік функцій Національного банку визначений статтями 6 та 7 Закону про Національний банк. Однією з основних функцій Національного банку є банківське регулювання і нагляд. Відповідно до статті 55 Закону про Національний банк, Національний банк України здійснює функції банківського регулювання і нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за діяльністю банків у межах та порядку, передбачених законодавством України. Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, та іншими визначеними законодавством особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів.

Водночас зазначаємо, що банки є незалежними в своїй діяльності і не мають ні організаційного, ні структурного підпорядкування Національному банку (стаття 5 Закону про банки та стаття 4 Закону про Національний банк). Органам державної влади, до яких відноситься і Національний банк, заборонено будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових обов’язків або втручатись в діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом (стаття 5 Закону про банки).

Також варто зазначити, що Національний банк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативно – правовими актами Національного банку (стаття 63 Закону про Національний банк).

У той же час зазначаємо, що згідно зі статтею 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Якщо Ви вважаєте, що Ваші права та інтереси порушено, відповідно до статті 15, 16 Цивільного кодексу України Ви маєте право звернутися за їх захистом до суду.



