Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Всім привіт Прочитав усю гілку і вирішив відкрити депо в Райфі та Укргаз. Не є їх кліентом, тому маю певні питання. Буду вдячний за допомогу.
Укргаз
Згідно таблиці треба відкрити гривневу карту "PRO-запас" і валютну віртуальну. В гілці наче писали, що рахунок можна відкрити віддалено за допомогою Дії чи BankID. Я поки що не розібрався як. Чи може хтось підтвердити, що "Pro-запас" і віртуалку можна відкрити без відвідування відділення?
Валютна віртуална карта - це мається на увазі віртуальна "PRO-запас"?
В умовах дипозиту пише, що він виплачується на рахунок. Цікавить питання чи можна зняти потім готівку з віртуальної валютної? Який відсоток комісії? Таблицю тарифів бачив, але чіткої відповіді не знайшов.
Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.
Райф
Чи можливо відкрити рахунки віддалено, без відвідування відділення?
На гілці райфа радять відкривати поточний рахунок "Для виплат". Обгрунтовують, що там найкращі умови. Хтось пробував з такої картки відкривати депо? Можливо користуєтесь/порадите інший тариф?
Який тариф для валютної картки порадите?
Відповідно договору, чи можна отримати депо готівкою в касі без комісії? В гілці наче десь бачив що можна, проте стільки повідомлень перечитав, тому краще перепитаю.
Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.
Загальні питання
Чи є комісія за переказ гривні по IBAN (СЕП переказ) з Привату/Моно на Райф/Укргаз? Хтось має власний досвід?
Як до війни банки видавали депо у валюті, якщо сумма кратна одинці? Типу 1333, чи навіть 1333,45. В когось є реальний досвід? Навряд же вони видавали по $1 купюри, та ще й з центами. Допускаю що видають 1330 чи 1300, а решту на карту. Проте хотілося б почути реальний досвід.
Frank Cowperwood, зазначені банки дозволяють стати їх клієнтом віддалено й оформити необхідні продукти для оформлення валютного депозиту за гривню. Щодо тарифів, то тут краще знаходити їх на сайті банку, бо якщо щось зміниться, то краще знати де дивитись
Переказ P2P (на картку) чи СЄП через Приват24 має комісію 0,5 % (мінімум 5 ₴). З monobank безкоштовно. Є сумніви, що банки зможуть видати дрібні номінали валюти -- менше 20/50 $ буде навряд чи.
Wisznia2021 написав:Хочу відкрити в Райфайзен картку онлайн- не йде далі на етапі надсилання документів з дії до банку- там для цього треба створити ел цифр підпис і на етапі фото- два рази видає помилку, а потім зависає. І так багато разів. Хоча в інструкції Райффайзен не сказано, що для передачі документів з дії потрібен цифр підпис. Може, хтось знає- в чому фішка, що не так роблю?
Може бути проблема в Дії, у них в п'ятницю вранці таке було коли сервера не давали доступ до бази паспортів, а в цій базі фото за яким перевіряється підпис. Крім того можна у Дії вимкнути перемикач "Дія.Підпис" і потім його врубити і заново 5-цифровий пароль вибрати.
ihorsic написав:Кто открывал конвертационное депо в ПРОКРЕДИТ БАНКЕ? Пропишите весь механизм пожалуйста. Как снимается абонплата сразу или помесячно. Откуда списывается и другие тонкости....
Открываете счета (UAH+USD), можно удаленно но это требует определенного процесса верификации с использованием видеочата и ДИИ и подписывания документов ЕЦП. Так что возможно визит в офис даже проще. После этого переводите деньги на UAH счет и через е-банкинг делаете покупку валюты, в текстовом комментарии надо написать спец.заявление на открытие депозита (его текст просите в банке). Заявление делать до 13:00 часов и тогда открывают депозит. Абонплата 250 грн в месяц, списывают 1 числа каждого месяца (с текущего гривневого, если там нет то с Flex Safe счета, если и там нет то с валютного по плохому курсу). Если кого-то приведете кроме себя открыть счет в ПроКредит (родственника например) то вам на несколько месяцев дадут бесплатное обслуживание (но родственнику - платное). Снимать валюту после окончания срока депо (3 месяца) на данный момент без комиссии в отделении банка по предзаказу.
foxluck написав:З Моно - треба штовхати на карту за номером картки (а не по IBAN), у Моно це без комісії та гроші приходять дуже швидко.
З моно так само без комісії можна відправити на IBAN фіз. особи будь-яку суму, і, хоч це й не так швидко, як р2р, але гарантовано знімає питання тех. овердрафту та інших потенційних проблем з виконанням внутрішньобанківських операцій над сумами, що ще не провелися.
Frank Cowperwood написав:[*]Як до війни банки видавали депо у валюті, якщо сумма кратна одинці? Типу 1333, чи навіть 1333,45. В когось є реальний досвід? Навряд же вони видавали по $1 купюри, та ще й з центами. Допускаю що видають 1330 чи 1300, а решту на карту. Проте хотілося б почути реальний досвід.[/list]
если есть мелкие купюры - отдадут и 1333 но можно всегда принести своих 17 и получить 1350
центы сейчас обычно только в гривне по курсу банка раньше можно было и докупить
Frank Cowperwood написав:Всім привіт Прочитав усю гілку і вирішив відкрити депо в Райфі та Укргаз. Не є їх кліентом, тому маю певні питання. Буду вдячний за допомогу.
Укргаз
Згідно таблиці треба відкрити гривневу карту "PRO-запас" і валютну віртуальну. В гілці наче писали, що рахунок можна відкрити віддалено за допомогою Дії чи BankID. Я поки що не розібрався як. Чи може хтось підтвердити, що "Pro-запас" і віртуалку можна відкрити без відвідування відділення?
Валютна віртуална карта - це мається на увазі віртуальна "PRO-запас"?
В умовах дипозиту пише, що він виплачується на рахунок. Цікавить питання чи можна зняти потім готівку з віртуальної валютної? Який відсоток комісії? Таблицю тарифів бачив, але чіткої відповіді не знайшов.
Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.
Райф
Чи можливо відкрити рахунки віддалено, без відвідування відділення?
На гілці райфа радять відкривати поточний рахунок "Для виплат". Обгрунтовують, що там найкращі умови. Хтось пробував з такої картки відкривати депо? Можливо користуєтесь/порадите інший тариф?
Який тариф для валютної картки порадите?
Відповідно договору, чи можна отримати депо готівкою в касі без комісії? В гілці наче десь бачив що можна, проте стільки повідомлень перечитав, тому краще перепитаю.
Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.
Загальні питання
Чи є комісія за переказ гривні по IBAN (СЕП переказ) з Привату/Моно на Райф/Укргаз? Хтось має власний досвід?
Як до війни банки видавали депо у валюті, якщо сумма кратна одинці? Типу 1333, чи навіть 1333,45. В когось є реальний досвід? Навряд же вони видавали по $1 купюри, та ще й з центами. Допускаю що видають 1330 чи 1300, а решту на карту. Проте хотілося б почути реальний досвід.
УкрГаз, реєстрація через з їх мобільний додаток ЕкоБанк і Дію. Потім а додатку відкриваєте віртуальну Pro запас, там одразу в тарифах написано що зняття готівки у валюті - без комісій.
По Райффайзен, у них багато прихованих комісій, картки краще не відкривати. Натомість краще через відділення відкрити поточний рахунок "для виплат", там точно по тарифам все безкоштовно, принаймні на строк депозиту)
На період запровадження воєнного стану в Україні банки зобов’язані дотримуватись вимог Постанови НБУ № 18, якою, зокрема встановлено обмеження на здійснення купівлі/продажу іноземної валюти (пункти 12-12¹). Так, підпунктом 1⁴ пункту 12 передбачено, що банкам забороняється здійснювати торгівлю валютними цінностями (уключаючи операції за дорученням клієнтів), крім зокрема, продажу банком одній фізичній особі безготівкової іноземної валюти в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 50 000,00 гривень на календарний місяць, для розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту). Строк розміщення придбаних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку має бути не менше трьох календарних місяців без права дострокового розірвання договору банківського вкладу та повернення такого вкладу (депозиту) фізичній особі до закінчення строку. З наведеного слідує, що продаж банком фізичній особі безготівкової іноземної для розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту) є правом банку, а не його обов’язком.
3 Зазначаємо, що встановлені обмеження стосуються суми, строку та цілі з якою продається іноземна валюта. Національний банк не встановлює обмежень щодо переліку банків, які мають право надавати такі послуги, та не веде реєстр таких банків. Разом з цим зазначаємо, що перелік функцій Національного банку визначений статтями 6 та 7 Закону про Національний банк. Однією з основних функцій Національного банку є банківське регулювання і нагляд. Відповідно до статті 55 Закону про Національний банк, Національний банк України здійснює функції банківського регулювання і нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за діяльністю банків у межах та порядку, передбачених законодавством України. Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, та іншими визначеними законодавством особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів. Водночас зазначаємо, що банки є незалежними в своїй діяльності і не мають ні організаційного, ні структурного підпорядкування Національному банку (стаття 5 Закону про банки та стаття 4 Закону про Національний банк). Органам державної влади, до яких відноситься і Національний банк, заборонено будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових обов’язків або втручатись в діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом (стаття 5 Закону про банки). Також варто зазначити, що Національний банк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативно – правовими актами Національного банку (стаття 63 Закону про Національний банк). У той же час зазначаємо, що згідно зі статтею 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Якщо Ви вважаєте, що Ваші права та інтереси порушено, відповідно до статті 15, 16 Цивільного кодексу України Ви маєте право звернутися за їх захистом до суду.