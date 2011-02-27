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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:16

Ожидал что Пиреус банк подключится к клубу 50к но видимо не хотят.

Кстати, я не рекомендую открывать депозит в РВС.
На прошлой неделе банк снизил ставки по гривнедепозитам сразу на 5 п.п.
Очень похоже что НБУ банк поставил на стелю, т.е. запретил устанавливать высокие ставки. Значит в банке далеко не все хорошо, и банк кандидат на временную администрацию.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:17

Frank Cowperwood В Райф открываете гривневую карту Райфкартка Visa Reward любое пополнение без комиссии, есть комис за неактивность карты, с неё онлайн меняете и открываете депо, автоматически с открытием депо банк открывает текущий счёт валютный, после окончания депо мани зачисляются туда. Техподдержка утверждает, что нет комиссий по долларовому текущему счёту, по евро есть( в приложении быстро отвечают в чате. тарифы карты Райфкартка Visa Reward https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... raifkartka
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:39

  Evgeny написав:Ожидал что Пиреус банк подключится к клубу 50к но видимо не хотят.

Кстати, я не рекомендую открывать депозит в РВС.
На прошлой неделе банк снизил ставки по гривнедепозитам сразу на 5 п.п.
Очень похоже что НБУ банк поставил на стелю, т.е. запретил устанавливать высокие ставки. Значит в банке далеко не все хорошо, и банк кандидат на временную администрацию.

Прийнято до виконання. Викреслив зі списку.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:36

Maxwe11
По райфу - скрытые комиссии
В смысле что их даже в тарифах на сайте нету?

Жалобу в НБУ написали, про комиссии, которых нигде нет?
dan74
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:38

Investor_K

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dan74
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:47

  dan74 написав:Investor_K

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По какому принципу банки жёлтым выделены ?
Igor3777
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