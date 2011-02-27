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Frank Cowperwood В Райф открываете гривневую карту Райфкартка Visa Reward любое пополнение без комиссии, есть комис за неактивность карты, с неё онлайн меняете и открываете депо, автоматически с открытием депо банк открывает текущий счёт валютный, после окончания депо мани зачисляются туда. Техподдержка утверждает, что нет комиссий по долларовому текущему счёту, по евро есть( в приложении быстро отвечают в чате. тарифы карты Райфкартка Visa Reward https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... raifkartka
Evgeny написав:Ожидал что Пиреус банк подключится к клубу 50к но видимо не хотят.
Кстати, я не рекомендую открывать депозит в РВС. На прошлой неделе банк снизил ставки по гривнедепозитам сразу на 5 п.п. Очень похоже что НБУ банк поставил на стелю, т.е. запретил устанавливать высокие ставки. Значит в банке далеко не все хорошо, и банк кандидат на временную администрацию.