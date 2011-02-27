Так все-таки, сколько можно купить в идее, 1300 или 1350 долларов?
В таблице указано 1350, в отделении сказали 1300, кто прав?
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Додано: Пон 12 вер, 2022 14:49
Так все-таки, сколько можно купить в идее, 1300 или 1350 долларов?
В таблице указано 1350, в отделении сказали 1300, кто прав?
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:25
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
1350. Вніс 50620 - 1350$ пішло на депозит, 10,77 впало на карту
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:46
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