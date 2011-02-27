RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:49

Так все-таки, сколько можно купить в идее, 1300 или 1350 долларов?
В таблице указано 1350, в отделении сказали 1300, кто прав?
asti
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:25

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

1350. Вніс 50620 - 1350$ пішло на депозит, 10,77 впало на карту
Vivat
 
Повідомлень: 332
З нами з: 23.09.13
Подякував: 48 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:46

  Vivat написав:1350. Вніс 50620 - 1350$ пішло на депозит, 10,77 впало на карту
Це Ідея, так? Дякую))
asti
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:31

asti так. Ідея, Чернівці
Vivat
 
Повідомлень: 332
З нами з: 23.09.13
Подякував: 48 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:19

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В Ідеї можна через додаток відкрити конвертаційне депо, чи тільки у відділенні?
Бо щось в додатку Ідеї(Обанк) не бачу його?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3894
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:21

  Успіх написав:В Ідеї можна через додаток відкрити конвертаційне депо, чи тільки у відділенні?
Бо щось в додатку Ідеї(Обанк) не бачу його?
Мені сказали що тільки у відділенні//) Але ХЗ...//))
asti
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 102103104105
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48884
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24964
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5715
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (642)
12.09.2022 18:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.