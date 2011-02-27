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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 103104105106>
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:49

Так все-таки, сколько можно купить в идее, 1300 или 1350 долларов?
В таблице указано 1350, в отделении сказали 1300, кто прав?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:25

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

1350. Вніс 50620 - 1350$ пішло на депозит, 10,77 впало на карту
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:46

  Vivat написав:1350. Вніс 50620 - 1350$ пішло на депозит, 10,77 впало на карту
Це Ідея, так? Дякую))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:31

asti так. Ідея, Чернівці
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:19

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В Ідеї можна через додаток відкрити конвертаційне депо, чи тільки у відділенні?
Бо щось в додатку Ідеї(Обанк) не бачу його?
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:21

  Успіх написав:В Ідеї можна через додаток відкрити конвертаційне депо, чи тільки у відділенні?
Бо щось в додатку Ідеї(Обанк) не бачу його?
Мені сказали що тільки у відділенні//) Але ХЗ...//))
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:41

  klug написав:
  Igor3777 написав:
  dan74 написав:Investor_K

https://ubr.ua/wp-content/uploads/2022/ ... 630323.png

По какому принципу банки жёлтым выделены ?

Несподівано, але про це можна дізнатися зі статті, з якої взята картинка https://ubr.ua/uk/finances/macroeconomi ... zone-riska


дуже цікаво! в статті сфокусувались на цьому -
"Також у зоні ризику опиняються "Акордбанк", який взяв дуже багато рефінансу (майже 6 млрд грн)"
але банк по факту не промаркований жовтим в таблиці!!??
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 18:00

  Wisznia2021 написав:Хочу відкрити в Райфайзен картку онлайн- не йде далі на етапі надсилання документів з дії до банку- там для цього треба створити ел цифр підпис і на етапі фото- два рази видає помилку, а потім зависає. І так багато разів. Хоча в інструкції Райфайзен не сказано, що для передачі документів з дії потрібен цифр підпис. Може, хтось знає- в чому фішка, що не так роблю? Дякую.


Там дійсно по калічному реалізовано.. я лише з 2 разу відкрив після дзвінків на гарячу та смс від райфа про необхідність зміни налаштувань. На гарячій там адекватна 1 людина - Марина. Решту далекі від процесу та бажання посприяти.

1 змінити налаштування телефону щоб дозволяв відкривати посилання прямо з додатків. Воно в мене й так було.

2. А от інше це налаштування акаунту вашого гугл плеймаркету.. його в мене не було. Миттєвий запуск Гугл плей в налаштуваннях загальних.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 18:08

  Frank Cowperwood написав:Всім привіт

Укргаз
  • Згідно таблиці треба відкрити гривневу карту "PRO-запас" і валютну віртуальну. В гілці наче писали, що рахунок можна відкрити віддалено за допомогою Дії чи BankID. Я поки що не розібрався як. Чи може хтось підтвердити, що "Pro-запас" і віртуалку можна відкрити без відвідування відділення?
  • Валютна віртуална карта - це мається на увазі віртуальна "PRO-запас"?
  • В умовах дипозиту пише, що він виплачується на рахунок. Цікавить питання чи можна зняти потім готівку з віртуальної валютної? Який відсоток комісії? Таблицю тарифів бачив, але чіткої відповіді не знайшов.
  • Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.

Райф
  • Чи можливо відкрити рахунки віддалено, без відвідування відділення?
  • На гілці райфа радять відкривати поточний рахунок "Для виплат". Обгрунтовують, що там найкращі умови. Хтось пробував з такої картки відкривати депо? Можливо користуєтесь/порадите інший тариф?
  • Який тариф для валютної картки порадите?
  • Відповідно договору, чи можна отримати депо готівкою в касі без комісії? В гілці наче десь бачив що можна, проте стільки повідомлень перечитав, тому краще перепитаю.
  • Чи є якісь приховані комісії і збори? Типу смс оповіщення, страховки, чи щось схоже. За неактивний рахунок бачив.

Загальні питання
  • Чи є комісія за переказ гривні по IBAN (СЕП переказ) з Привату/Моно на Райф/Укргаз? Хтось має власний досвід?
  • [i]


Укргаз відкривав.. Норм. Укргаз став кращим. Відкрив дистанційно 2 віртуальні прозапаси. З доларового зняття в касі потім без комісу. За неактивність там 36 міс. Поповнення гривневого без комісу по сеп та з карти на карту в додатку Укргаз.

Райф важче дистанційно - можуть бути глюки.. налаштування змінювати. Райф карта без плюса АТБ можна.
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ніби сенс вступить до клюбу цього тижня... онлайн
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