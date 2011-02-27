Вони щось занадто часто почали відписувати таку лабуду. Вони Вам відписали, ніби Ви просили примусити банк розпочати надавати Вам якусь послугу, яку він не планував надавати (тупу, як поскаржитися, що Прихват не конвертує), а акцентувати треба було на тому, що існуюча послуга надається з порушенням чинного законодавства. Ви у зверненні вказали, що, нав'язуванням додаткової послуги, банк прямо порушує Статтю 55 Закону України "Про банки та банківську діяльність"?
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
І, якщо вже вони пишуть, що здійснюють нагляд за дотриманням чинного законодавства, то мали б відреагувати на таке порушення. Крім того, згідно статті 7 п.34 Закону України "Про Національний банк":
34) здійснює захист прав споживачів фінансових послуг, що надаються банками, а також іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України;
Том,у відмова від надання такого захисту вже є порушенням з боку самого НБУ.