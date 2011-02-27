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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 вер, 2022 18:50
kuzmich написав:
По поводу дополнительного депо в 10К грн в ОТП НБУ ответил, что он не причем, и если считаете, что ваши права нарушены, то обращаться в суд
Вони щось занадто часто почали відписувати таку лабуду. Вони Вам відписали, ніби Ви просили примусити банк розпочати надавати Вам якусь послугу, яку він не планував надавати (тупу, як поскаржитися, що Прихват не конвертує), а акцентувати треба було на тому, що існуюча послуга надається з порушенням чинного законодавства. Ви у зверненні вказали, що, нав'язуванням додаткової послуги, банк прямо порушує Статтю 55 Закону України "Про банки та банківську діяльність"?
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
І, якщо вже вони пишуть, що здійснюють нагляд за дотриманням чинного законодавства, то мали б відреагувати на таке порушення. Крім того, згідно статті 7 п.34 Закону України "Про Національний банк":
34) здійснює захист прав споживачів фінансових послуг, що надаються банками, а також іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України;
Том,у відмова від надання такого захисту вже є порушенням з боку самого НБУ.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 19:37
Vivat написав:asti
так. Ідея, Чернівці
Скажіть будьласка, а яка була процедура оформлення - мені сказали потрібно відкрити валютний рахунок і гроші (гривню) вносити туди разом з комісіями. Так і є?
Чи ви онлайн оформлювали?
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Додано: Пон 12 вер, 2022 19:51
dan74 написав:Investor_K
дуже цікаво! в статті сфокусувались на цьому -
"Також у зоні ризику опиняються "Акордбанк", який взяв дуже багато рефінансу (майже 6 млрд грн)"
але банк по факту не промаркований жовтим в таблиці!!??
саме цікаво що
2 вересня "Акордбанк" став банком-агентом Фонду гарантування вкладів, тож на сьогодні Фонд здійснює гарантовані виплати через 12 банків-агентів.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 20:23
asti написав:
,потрібно відкрити валютний рахунок і гроші (гривню) вносити туди разом з комісіями.,
таку фантастику може робити тільки Моно та мабудь А
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Додано: Пон 12 вер, 2022 20:27
Viz написав:
ніби сенс вступить до клюбу цього тижня... онлайн
сенс это бывший Альфа?
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Додано: Пон 12 вер, 2022 20:46
emeta написав:
сенс это бывший Альфа?
Так
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Додано: Пон 12 вер, 2022 21:43
kuzmich написав:
По поводу дополнительного депо в 10К грн в ОТП НБУ ответил, что он не причем, и если считаете, что ваши права нарушены, то обращаться в
так всё правильно ответил.
я раньше писал про этот кейс с ОТП - вначале подумал что эти 10К грн. это самодеятельность отделения, или ещё что-то в этом роде.
Там просто иногда сотрудники в отделении не всегда могут донести ход мыслей тех кто это придумал, а народ не очень умеет слушать что им отвечают и "бореться за свои права"
так вот ход мыслей там такой - банк может оформлять этот депозит, а может не оформлять.
ведь далеко не все банки оформляют депозиты "клуба 50"
Приват вот не оформляет депозиты "клуба 50" и все дела)
А вот например Лупумба оформляет если Вы в премьер-лиге)
А ОТП оформляет его только тем клиентам у кого есть депозит 10К грн.
Это как например с платиновыми карточками - оформляют только клиентам которые удовлетворяют определённым условиям.
Вот и депозит "клуба 50К" отп готовы открывать только для клиентов которые открыли депозиты на 10К гривен.
так что всё там чисто)))
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