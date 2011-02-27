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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:11

  khmelovski написав:
  dan74 написав:Investor_K

дуже цікаво! в статті сфокусувались на цьому -
"Також у зоні ризику опиняються "Акордбанк", який взяв дуже багато рефінансу (майже 6 млрд грн)"
але банк по факту не промаркований жовтим в таблиці!!??




саме цікаво що

2 вересня "Акордбанк" став банком-агентом Фонду гарантування вкладів, тож на сьогодні Фонд здійснює гарантовані виплати через 12 банків-агентів.


И что, что стал агентом ? Это котируется как +100 к надёжности ? :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:44

От ипучая Идея, не захотели 1350 открывать!
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asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:50

  asti написав:От ипучая Идея, не захотели 1350 открывать!
Упёрлись 1300 и всё))

По якому курсу вийшло?(є якісь коміси?) - який "кінцевий" курс? :D
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