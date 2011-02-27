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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 вер, 2022 10:11
khmelovski написав: dan74 написав:Investor_K
дуже цікаво! в статті сфокусувались на цьому -
"Також у зоні ризику опиняються "Акордбанк", який взяв дуже багато рефінансу (майже 6 млрд грн)"
але банк по факту не промаркований жовтим в таблиці!!??
саме цікаво що
2 вересня "Акордбанк" став банком-агентом Фонду гарантування вкладів, тож на сьогодні Фонд здійснює гарантовані виплати через 12 банків-агентів.
И что, что стал агентом ? Это котируется как +100 к надёжности ?
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Додано: Вів 13 вер, 2022 10:44
От ипучая Идея, не захотели 1350 открывать!
Упёрлись 1300 и всё))
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asti
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Додано: Вів 13 вер, 2022 10:50
asti написав:
От ипучая Идея, не захотели 1350 открывать!
Упёрлись 1300 и всё))
По якому курсу вийшло?(є якісь коміси?) - який "кінцевий" курс?
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Додано: Вів 13 вер, 2022 11:09
Frank Cowperwood написав:
Залишилось питання щодо видачі депо в Райфі. По закінченню строку, видачу можна обрати готівкою в касі? Чи виплачують тільки на карту, а потім з комісією знімати?
Разом з відкриттям онлайн депо в райфі з'являється валютний рахунок (його можна побачити в додатку і спочатку там 0). После 3 місяців валюта перейде туди з депозита і можна зняти її в касі банку. Валютна картка не потрібна.
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Додано: Вів 13 вер, 2022 11:15
asti написав:
От ипучая Идея, не захотели 1350 открывать!
Упёрлись 1300 и всё))
Та просто бумажки по 50уе дороже стоят чем касивые соточки.
Своих же самальотофф у них нема
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