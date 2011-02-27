RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:11

  khmelovski написав:
  dan74 написав:Investor_K

дуже цікаво! в статті сфокусувались на цьому -
"Також у зоні ризику опиняються "Акордбанк", який взяв дуже багато рефінансу (майже 6 млрд грн)"
але банк по факту не промаркований жовтим в таблиці!!??




саме цікаво що

2 вересня "Акордбанк" став банком-агентом Фонду гарантування вкладів, тож на сьогодні Фонд здійснює гарантовані виплати через 12 банків-агентів.


И что, что стал агентом ? Это котируется как +100 к надёжности ? :mrgreen:
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 315
З нами з: 06.01.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:44

От ипучая Идея, не захотели 1350 открывать!
Упёрлись 1300 и всё))
asti
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:50

  asti написав:От ипучая Идея, не захотели 1350 открывать!
Упёрлись 1300 и всё))

По якому курсу вийшло?(є якісь коміси?) - який "кінцевий" курс? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:09

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Frank Cowperwood написав:Залишилось питання щодо видачі депо в Райфі. По закінченню строку, видачу можна обрати готівкою в касі? Чи виплачують тільки на карту, а потім з комісією знімати?

Разом з відкриттям онлайн депо в райфі з'являється валютний рахунок (його можна побачити в додатку і спочатку там 0). После 3 місяців валюта перейде туди з депозита і можна зняти її в касі банку. Валютна картка не потрібна.
foxluck
 
Повідомлень: 410
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:15

  asti написав:От ипучая Идея, не захотели 1350 открывать!
Упёрлись 1300 и всё))

Та просто бумажки по 50уе дороже стоят чем касивые соточки.
Своих же самальотофф у них нема :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 05.05.21
Подякував: 191 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:20

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Ідея в відділенні. 50 тис в касу - 1330 зелених та 150 залишку грн ,без комісій , зняття комісії 0. надійний банк, тому умови думаю не погані
samvexler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 185
З нами з: 26.08.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:30

Зашел сегодня в ОТП - у них снятие с валютного счета кроме всего + 1% - курс получается около 38 - в табличке нет отметки — для информации ;)
brownjone1980
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 10.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:47

Также в КомИнБанк курс уже 37,30 - для информации
brownjone1980
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 10.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:19

  samvexler написав:Ідея в відділенні. 50 тис в касу - 1330 зелених та 150 залишку грн ,без комісій , зняття комісії 0. надійний банк, тому умови думаю не погані
Начальник відділення у Кропивницькому вперлася рогом
1300 і все!
asti
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 104105106107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48894
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24967
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5716
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4485)
13.09.2022 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.