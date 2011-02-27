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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:51

  samvexler написав:Ідея в відділенні. 50 тис в касу - 1330 зелених та 150 залишку грн ,без комісій , зняття комісії 0. надійний банк, тому умови думаю не погані

Ще б там можливість відкривати депо онлайн прикрутили - ціни б їм не було! :D
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:57

  zapara_y написав:Панове, хтось в Агропросперіс заходив із 50к, бо Альфа і Конкорд вже непривабливо трохи ( я їх клієнт)


Приймають. Нормально
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