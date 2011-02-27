|
|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:51
samvexler написав:
Ідея в відділенні. 50 тис в касу - 1330 зелених та 150 залишку грн ,без комісій , зняття комісії 0. надійний банк, тому
умови думаю не погані
Ще б там можливість відкривати депо онлайн прикрутили - ціни б їм не було!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3903
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:57
zapara_y написав:
Панове, хтось в Агропросперіс заходив із 50к, бо Альфа і Конкорд вже непривабливо трохи ( я їх клієнт)
Приймають. Нормально
-
TDK
-
-
- Повідомлень: 1037
- З нами з: 28.10.10
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 18:45
в МТБ БАНКе что никто не открывал?
Что -то даже в таблице нет..
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 1937
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 18:49
Frank Cowperwood Обіцяють з поточного рахунку готівку видать, але треба замовлять, мені в чаті відповіли, що можна і у них замовлять, або на гор. лінії, тут десь читав за дві доби.
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 19:19
viewtopic.php?p=5485776#p5485776
emeta написав:
в МТБ БАНКе что никто не открывал?
Что -то даже в таблице нет..
інфа від представника банку
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14166
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1310 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Вів 13 вер, 2022 19:36
В УкрГазбанку, чи достатньо рахунків, які відкривають під час оформлення депозиту 50к, якщо не відкривати картки, можуть бути проблеми після закінчення депо 50к?
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 609
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 19:44
Zochan написав:
В УкрГазбанку, чи достатньо рахунків, які відкривають під час оформлення депозиту 50к, якщо не відкривати картки, можуть бути проблеми після закінчення депо 50к?
в газе открываются виртуальные карты про-запас в ₴ и $, пластик вообще не нужно делать. Вопрос будет ли к выдаче нал в конце депо, и насколько реально и быстро его будет можно получить, никто не знает и ничего не гарантирует. Банк государственный, вроде бы не должен сдохнуть либо будут вытягивать, как вечно убыточный укрэксим
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:48
kuzmich написав: Zochan написав:
В УкрГазбанку, чи достатньо рахунків, які відкривають під час оформлення депозиту 50к, якщо не відкривати картки, можуть бути проблеми після закінчення депо 50к?
в газе открываются виртуальные карты про-запас в ₴ и $, пластик вообще не нужно делать. Вопрос будет ли к выдаче нал в конце депо, и насколько реально и быстро его будет можно получить, никто не знает и ничего не гарантирует. Банк государственный, вроде бы не должен сдохнуть либо будут вытягивать, как вечно убыточный укрэксим
Я прочитав запитання як: "мені щось відкрити у відділенні, підкажіть чи менеджер тямив, що він робив, бо я сам не розбирався".
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7471
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 1047 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|48896
|
|
|5
|24967
|
|
|3
|5718
|
|